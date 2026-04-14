El Gobierno venezolano exige la liberación de Maduro en el 13 aniversario de su elección

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Caracas, 14 abr (EFE).- El Gobierno venezolano, a cargo de Delcy Rodríguez, exigió este martes la liberación de Nicolás Maduro, detenido desde enero en Estados Unidos, cuando se cumplen 13 años de la elección del líder chavista como presidente en unos comicios convocados tras el fallecimiento de Hugo Chávez (1999-2013).

El 14 de abril de 2013, Maduro fue elegido como mandatario de la nación suramericana en un «histórico día» en el que se comprometió con la continuación del proyecto de su predecesor, señaló el canciller, Yván Gil, en redes sociales.

«El presidente Maduro ha cumplido este compromiso con determinación, enfrentando constantes asedios y agresiones. Hoy, su pueblo exige la liberación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela», agregó Gil.

Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero en Caracas en una operación relámpago de fuerzas estadounidenses.

Posteriormente, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió como mandataria encargada, y desde entonces ha impulsado una apertura petrolera y minera, excarcelaciones de presos políticos, una amnistía y la reanudación de las relaciones con Washington, tras siete años de ruptura.

Rodríguez también ha efectuado múltiples cambios en el gabinete, entre los que destaca la destitución de Vladimir Padrino López tras más de diez años como ministro de Defensa, lo que fue acompañado de una renovación de la cúpula militar.

Maduro ganó las elecciones en 2013 con 7.587.579 votos (el 50,61 %), frente a su principal contrincante, el opositor y hoy diputado Henrique Capriles, quien logró 7.363.980 sufragios(el 49,12 %), según el Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al chavismo.

El líder chavista fue proclamado ganador para un tercer mandato consecutivo en julio de 2024 por el CNE, que no publicó los resultados desagregados, mientras la oposición mayoritaria denunció fraude y reclamó la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, con base en más del 80 % de las actas de votación que aseguró haber recogido.

Maduro asumió su tercer mandato enfrentando las críticas por la ausencia de los resultados detallados y entre confrontaciones con Estados Unidos, que terminó por detenerlo en enero pasado tras meses de un importante despliegue aeronaval frente a las costas venezolanas y entre acusaciones de narcoterrorismo.

Venezuela, otrora potencia petrolera, vivió una grave crisis económica bajo la Presidencia de Maduro, con una contracción superior al 70 % durante un septenio y una hiperinflación que se prolongó durante cuatro años, lo que fue acompañado de la salida del país de varios millones de ciudadanos. EFE

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