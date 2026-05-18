El impacto de la inteligencia artificial protagoniza el nuevo foro de GFR Media y EFE

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San Juan, 18 may (EFE).- Las oportunidades y desafíos que supone la inteligencia artificial (IA) es el tema del nuevo foro organizado en el marco de la alianza entre GFR Media y la Agencia EFE, que se celebra este próximo miércoles, 20 de mayo, en Puerto Rico.

Bajo el título ‘Revolución de la IA: Una oportunidad para los negocios en Puerto Rico’, el foro contará con la participación de destacados representantes del sector público y privado, quienes analizarán cómo la inteligencia artificial está transformando industrias y creando nuevas oportunidades de crecimiento.

El evento, que tendrá lugar en Caribbean Cinemas, en San Juan, dará inicio con una visión panorámica de lo que representa en esta era el uso de inteligencia artificial y con una ponencia de Herbert Lewy, gerente general de Microsoft para Centroamérica y el Caribe.

El primer panel, ‘La IA transformando sectores clave en Puerto Rico’, analizará con un enfoque multisectorial la integración de herramientas tecnológicas en agencias gubernamentales, la educación pública, la banca, la innovación en salud y la infraestructura.

Participan en este panel, desde el Gobierno de Puerto Rico, Sebastián Negrón Reichard, secretario de Desarrollo Económico y Comercio; y Beverly Morro, secretaria de Asuntos Académicos del Departamento de Educación.

A ellos se suman por el sector privado, además de Lewy, Camille Burckhart, vicepresidenta de Innovación, Tecnología y Operaciones de Banco Popular; Adriana Ramírez, presidenta de Abarca Health; y Enrique Ortiz de Montellano, principal oficial ejecutivo de Claro.

El segundo panel, con el título ‘Inteligencia Artificial en Recursos Humanos y Pymes’, examinará las soluciones y los desafíos que la inteligencia artificial ofrece a los pequeños y medianos empresarios, entre otros asuntos.

Gustavo Vélez, economista y fundador de Inteligencia Económica; Juan Felipe Santos, presidente de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos; y Mike Vizcarrondo, director de Productos e Innovación de Evertec, son los ponentes de este panel.

Como cierre del foro, la Agencia EFE y periódico El Nuevo Día presentarán sus propios casos de estudio para explicar cómo incorporan herramientas tecnológicas atendiendo las consideraciones éticas del trabajo informativo y periodístico.

A cargo de las presentaciones están Juan Manuel Ruiz García, director de Tecnología y Sistemas de la Agencia EFE; y Carlos Martínez, director de Estrategia Digital de El Nuevo Día.

Este será el tercer foro internacional que realizan GFR Media y la Agencia EFE desde Puerto Rico, como parte de una alianza que tiene como objetivo abordar temas medulares y de trascendencia para la isla e Hispanoamérica.

Esta alianza comenzó en 2025 con los foros ‘Turismo Educativo: Puerto Rico como destino académico’ y ‘Puerto Rico como motor global de la música y el entretenimiento’, que se celebraron con gran éxito en San Juan.

EFE es la primera agencia de noticias del mundo en español con una potente red mundial de periodistas, presentes en más de un centenar de países; mientras que GFR Media es una empresa puertorriqueña que opera una amplia gama de plataformas digitales e impresas como los periódicos El Nuevo Día y Primera Hora. EFE

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