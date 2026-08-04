El impacto en el turismo por el incendio cerca de Burdeos ha sido extremadamente limitado

Compartir

2 minutos

París, 4 ago (EFE).- El impacto para el sector turístico del departamento de Gironda por el megaincendio que a finales de julio quemó 42.000 hectáreas ha sido «extremadamente limitado», según los responsables del sector, y aunque las reservas allí están por debajo de las del año pasado, se están recuperando.

«Ha habido un impacto a corto plazo» en esa zona que todavía no se puede evaluar, declaró en una conferencia telefónica Adam Oubuih, el director general de Atout France, el organismo público de promoción turística, que señaló que para el conjunto de Francia el efecto «es limitado».

De acuerdo con el Comité Regional de Turismo de Nueva Aquitania (de la que forma parte Gironda), en las áreas más directamente afectadas por el incendio, la tasa de ocupación de los alojamientos turísticos iba del 30-40 % al 60 %, netamente inferiores a la de años anteriores, pero las reservas para la semana próxima anticipan una subida al 60 % o más.

«Hay un impacto real de anulaciones» sobre el que «es difícil evaluar el impacto financiero» por el momento, reconoció una portavoz de ese comité regional, pero a continuación insistió en que la evolución «va por buen camino».

La portavoz recordó que el espacio concernido por los incendios representa un 4 % del territorio de la Gironda, en el que el turismo genera unos ingresos anuales de 3.800 millones de euros.

Una parte de los turistas que estaban o que preveían ir a las áreas incendiadas se desplazaron a destinos próximos, en particular al departamento de Charente Marítima, al norte de Gironda.

Con carácter general, Atout France percibe como consecuencia de las olas de calor un incremento de la demanda turística para los territorios de montaña en Francia.

El principal mensaje del Ministerio de Turismo a los turistas en este momento, en que la práctica totalidad de los alojamientos turísticos que se vieron afectados por los incendios han reabierto -las excepciones están en los municipios de La Pore y Lège Cap Ferret-, es que «si habían previsto venir, vengan», y si no se han decidido todavía, «vengan».

Ante las dificultades económicas que generó el parón de actividad de los incendios en empresas turísticas, ha habido 1.000 demandas de paro parcial.

La región de Nueva Aquitania es uno de los grandes destinos turísticos en Francia, con 32 millones de visitantes anuales y más de 200 millones de pernoctaciones. EFE

ac/icn