El Inter de Limeira autoriza la venta de su control a Ronaldo y Roberto Carlos

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Río de Janeiro, 1 sep (EFE).- El consejo del Internacional de Limeira, un pequeño club en el interior del estado de São Paulo que actualmente disputa la tercera división del Campeonato Brasileño, autorizó la venta de su control a un grupo de inversores del que forman parte Roberto Carlos y Ronaldo Nazário.

La Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Atlética Internacional de Limeira, con el voto favorable de 53 de sus 54 consejeros, aprobó el proyecto para convertir el equipo en una Sociedad Anónima de Fútbol (SAF, empresa privada) y venderle el 80 % de la participación de la misma al grupo de inversores interesado.

El 20 % restante permanecerá en manos de los actuales socios del club, de acuerdo con la decisión aprobada en la asamblea realizada en la noche del lunes y de la que se informó en un comunicado divulgado este martes.

Según la nota del Inter de Limeira, la operación prevé la venta del control al principal impulsor del proyecto, el gestor futbolístico Enrico Ambrogini, y «a un grupo de inversores que incluye a los campeones mundiales Ronaldo Nazário y Roberto Carlos».

De acuerdo con versiones de prensa, entre el grupo de inversores también destaca el príncipe saudí Abdullah bin Saad.

La conclusión de la operación ahora solo depende de gestiones burocráticas, como la elaboración de un estatuto y el registro de la sociedad anónima en la Junta Comercial, lo que se prevé que esté listo a finales de este año.

Según Ambrogini, que tiene una amplia experiencia en la administración de equipos brasileños de fútbol, los futuros controladores se proponen invertir 454 millones de reales (unos 88 millones de dólares o unos 76 millones de euros) en los próximos diez años en el Inter de Limeira.

Ambrogini actuó como director de operaciones durante el período en que Ronaldo fue controlador del club Cruzeiro, en 2022, y después fue su colaborador en la gestión del Valladolid español. También se desempeñó como director de fútbol del Figueirense y del Sport.

La principal meta de los inversores es que el club ascienda a la primera división del Campeonato Brasileño en los próximos ocho años.

Otros objetivos son la formación de jugadores en las divisiones de base, la reorganización financiera, la modernización del centro de entrenamientos, la profesionalización de la gestión administrativa y la revitalización de la sede del club.

En sus 112 años de historia, el club tiene como principales trofeos un título del Campeonato Paulista en 1986 y uno del Campeonato Brasileño de segunda división en 1988.

Actualmente disputa el cuadrangular final del Campeonato Brasileño de tercera división y es uno de los favoritos a ascender a la segunda. EFE

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