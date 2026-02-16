El Inter y Firpo sostienen el pulso por la cima de la Liga de El Salvador

2 minutos

San Salvador, 15 feb (EFE).- El Inter FA y Luis Ángel Firpo sumaron sendas victorias en la séptima fecha del Clausura 2026 y mantienen el pulso por el liderato del campeonato, mientras que el Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) y Águila les siguen los pasos.

El Inter FA, que se reforzó para este torneo con futbolistas experimentados, derrotó por 3-1 al Hércules para quedarse en el primer puesto con 17 enteros y dejar a sus rivales en el noveno lugar con 5 unidades.

El Firpo le ganó con idéntico marcador al Platense para llegar a 17 puntos, pero con menor cuota goleadora que Inter FA, y resignaron a los Gallos al décimo puesto con 4 unidades.

El FAS, llamado «rey de copas» del fútbol salvadoreño y tercero con 15 enteros, derrotó por 3-1 al Alianza, dueño del quinto lugar con 10 puntos.

El Águila, otro de los equipos con mayor afición y palmares de la liga salvadoreña, sacó tres puntos en su visita al Zacatecoluca con su victoria por 0-2. Los Emplumados llegaron a 15 enteros y sus rivales siguen consolidándose como uno de los equipos favoritos al descenso con un solo punto en el sótano.

La mayor goleada del torneo la firmó en esta fecha el Municipal Limeño por 5-0 ante el Fuerte San Francisco, con este resultado los Cucheros llegaron a 9 unidades en el sexto lugar y los Comandos Azules siguen con 3 unidades en el undécimo puesto.

El Isidro Metapán, séptimo con 9 puntos, igualó 1-1 frente al Cacahuatique, octavo con las mismas unidades.

La carrera por el título de goleador la encabeza Emerson Mauricio con 9 tantos, le siguen con el brasileño Alesson, el colombiano Édgar Medrano y Steven Guerra con 4 dianas cada uno. EFE

hs/car