El jefe de HRW en Israel y Palestina dimite por bloqueo a informe sobre derecho a retorno

Jerusalén, 3 feb (EFE).- Los dos investigadores de Human Rights Watch (HRW) en Israel y Palestina, uno de ellos el jefe del equipo de la organización, renunciaron este martes a sus cargos después de que la entidad bloqueara un informe que concluye que la negación de Israel al derecho al retorno a los refugiados palestinos es un «crimen de lesa humanidad».

Se trata de Omar Shakir, quien dirigió el equipo durante aproximadamente diez años, y de Milena Ansari, investigadora adjunta del equipo.

En la carta de renuncia de Shakir, a cuya copia tuvo acceso EFE, él alega que «algunos miembros de la organización, impulsados ​​por prejuicios, presiones, política o cobardía, han intentado manipular» sus conclusiones, y que el constante retraso de la publicación del informe que estaba finalizado le impide seguir representando a HRW. EFE

