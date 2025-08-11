The Swiss voice in the world since 1935

El jefe de la UNRWA afirma que Israel sigue «silenciando» voces de periodistas palestinos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Redacción Internacional, 11 ago (EFE).- El director de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, Philippe Lazzarini, se mostró este lunes «horrorizado» por un nuevo asesinato de periodistas en Gaza por parte de Israel, y pidió que se proteja a los informadores palestinos y se deje entrar a la prensa internacional en la Franja.

«El Ejército israelí continúa silenciando las voces que informan de atrocidades desde Gaza», lamentó en su cuenta de X el director de la UNRWA, después de que Israel asesinara en la noche del domingo, con un bombardeo de precisión, a Anas Al Sharif y Mohamed Qraiqea, corresponsales de Al Jazeera; los fotoperiodistas Ibrahim Zaher y Moamen Aliwa; el asistente de fotoperiodista Mohamed Nofal; y al periodista Mohamed Al Khalidi, que trabajaba para el medio palestino Sahat.

Lazzarini recapituló que, desde que comenzó la guerra a raíz de los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, más de 200 periodistas palestinos han sido asesinados con «total impunidad», y enfatizó que Israel está «bloqueando el acceso a periodistas internacionales» para informar de manera independiente.

«Los periodistas deben ser protegidos y la prensa internacional debe entrar a Gaza para apoyar el heroico trabajo de sus colegas palestinos», subrayó Lazzarini, para quien esa es la única manera de combatir la desinformación y evitar que haya «dudas» sobre la «magnitud» de las «atrocidades» cometidas en Gaza. EFE

pcc/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR