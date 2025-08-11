El jefe de la UNRWA afirma que Israel sigue «silenciando» voces de periodistas palestinos

Redacción Internacional, 11 ago (EFE).- El director de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, Philippe Lazzarini, se mostró este lunes «horrorizado» por un nuevo asesinato de periodistas en Gaza por parte de Israel, y pidió que se proteja a los informadores palestinos y se deje entrar a la prensa internacional en la Franja.

«El Ejército israelí continúa silenciando las voces que informan de atrocidades desde Gaza», lamentó en su cuenta de X el director de la UNRWA, después de que Israel asesinara en la noche del domingo, con un bombardeo de precisión, a Anas Al Sharif y Mohamed Qraiqea, corresponsales de Al Jazeera; los fotoperiodistas Ibrahim Zaher y Moamen Aliwa; el asistente de fotoperiodista Mohamed Nofal; y al periodista Mohamed Al Khalidi, que trabajaba para el medio palestino Sahat.

Lazzarini recapituló que, desde que comenzó la guerra a raíz de los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, más de 200 periodistas palestinos han sido asesinados con «total impunidad», y enfatizó que Israel está «bloqueando el acceso a periodistas internacionales» para informar de manera independiente.

«Los periodistas deben ser protegidos y la prensa internacional debe entrar a Gaza para apoyar el heroico trabajo de sus colegas palestinos», subrayó Lazzarini, para quien esa es la única manera de combatir la desinformación y evitar que haya «dudas» sobre la «magnitud» de las «atrocidades» cometidas en Gaza. EFE

