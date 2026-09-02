El juicio por la muerte de Maradona entra en la recta final con los testigos de la defensa

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Buenos Aires, 2 sep (EFE).- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entra en la recta final con la etapa dedicada a los testigos de las defensas, que se inaugura este jueves con la declaración del médico y perito Antonio José Maya.

Maya es cirujano, médico legista y perito de parte del principal acusado, Leopoldo Luque, e integró la junta médica interdisplinaria creada en 2021 para evaluar las circunstancias de la muerte de Maradona.

Las querellas y la Fiscalía finalizaron el pasado martes su producción de pruebas con las declaraciones de los peritos José Luis Covelli y Ramiro Larrea, también integrantes de la junta médica, que concluyó que el accionar de los médicos a cargo de la salud de Maradona fue «inadecuado, deficiente y temerario».

Covelli, especialista en psiquiatría y en medicina legal, y Larrea, médico clínico, declararon el pasado martes que el exfutbolista debería haber sido ingresado en una institución médica tras su última intervención en lugar de haber sido tratado en un domicilio.

Maya, por su parte, sostuvo en 2021 que la muerte de Maradona había sido súbita y que no había antecedentes coronarios que pudieran haberla hecho previsible.

Sin embargo, Gustavo Di Niro, cardiólogo que formó parte de aquella junta médica, declaró a mediados de agosto que los profesionales a cargo de la salud del astro ignoraron las numerosas señales de alerta compatibles con una falla cardíaca.

Di Niro se refirió en su testimonio a «signos de alarma» que Maradona presentó durante sus últimas dos semanas de vida, como acumulación de líquido, problemas para respirar y un estado de conciencia alterado.

El cardiólogo también se refirió a la taquicardia y a la elevada presión arterial que registraron los enfermeros, y afirmó que en caso de recibir un paciente en su consultorio con esos valores «lo medicaría».

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 mientras cursaba un tratamiento domiciliario en una casa en las afueras de Buenos Aires, tras ser operado de un hematoma subdural en la cabeza a comienzos de ese mes.

Tras el fallecimiento, la Justicia conformó una junta médica interdisciplinaria integrada por peritos oficiales -entre médicos legistas, un cardiólogo, dos psiquiatras, un toxicólogo, un nefrólogo y un hepatólogo- así como peritos de la defensa y de la querella.

Según quedó demostrado en el juicio, los médicos a cargo de la salud de Maradona eran el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, ambos acusados.

A partir de este jueves, el tribunal escuchará a los peritos de la junta médica aportados por estos acusados, así como otros testigos presentados por el resto de las defensas.

Además de Luque y Cosachov, son juzgados en este proceso la coordinadora del área de cuidados domiciliarios de Swiss Medical Nancy Forlini; el psicólogo Carlos Díaz; el médico Pedro Di Spagna; el coordinador de enfermeros Mariano Perroni; y el enfermero Ricardo Almirón; todos acusados del delito de homicidio simple con dolo eventual. EFE

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