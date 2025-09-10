The Swiss voice in the world since 1935

El Kremlin critica que la UE y la OTAN acusen «diariamente» a Rusia de provocaciones

1 minuto

Moscú, 10 sep (EFE).- El Kremlin criticó hoy que la Unión Europea y la OTAN acusen «diariamente» a Rusia de «provocaciones», en respuesta a las acusaciones de que drones rusos violaron el espacio aéreo de Polonia.

«Los dirigentes de la UE y la OTAN acusan diariamente a Rusia de provocaciones. En la mayoría de las ocasiones sin ni siquiera intentar presentar argumentos», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.EFE

