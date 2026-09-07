El Kremlin no se opone a negociaciones de paz a tres bandas con Ucrania y Estados Unidos

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Moscú, 7 sep (EFE).- El Kremlin no se opone al retorno a las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania con mediación de Estados Unidos, propuesta expresada la víspera por el enviado especial de la Casa Blanca, Jared Kushner, declaró hoy el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

«Respecto a la reanudación del formato trilateral, ya habéis escuchado ayer las declaraciones en Kiev. Las hizo el señor Kushner. No descartamos la reanudación de este formato trilateral», aseveró durante su rueda de prensa telefónica diaria, al señalar que «es prematuro hablar sobre el lugar y la fecha» de estas.

Peskov señaló que la parte rusa no dispone todavía de información sobre los resultados de las conversaciones de Jared Kushner y Steve Witkoff en Kiev, pero no excluyó «que pueda tener lugar una conversación entre los presidentes (de Rusia y EE.UU.) sobre los resultados del viaje de los negociadores estadounidenses».

El portavoz del Kremlin aseguró a la prensa que informaría cuándo se efectuará esta conversación, si se lleva a cabo.

«Sin lugar cualquier intento más o menos eficaz es siempre un pequeño paso en dirección a la paz. Y nosotros realmente valoramos altamente los esfuerzos pacificadores de los enviados estadounidenses», sostuvo.

Recordó que el mandatario ruso, Vladímir Putin, «ha dicho que valora altamente los esfuerzos del presidente de EE.UU, Donald Trump, y que le agradece su apego a la paz».

Kushner y Witkoff visitaron el domingo la capital ucraniana tras reunirse el sábado con Putin y otros negociadores del Kremlin en Moscú.

Tras reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acordaron volver a celebrar una reunión en las próximas semanas para buscar nuevas formas de hacer avanzar el proceso de paz.

Además de las conversaciones habituales en este tipo de reuniones sobre cómo poner fin a la guerra y sobre las garantías de seguridad y viabilidad económica que pueda recibir Ucrania cuando se firme la paz, Zelenski habló con los emisarios de Trump y con sus socios europeos de la ayuda que podría recibir el país de cara a este invierno.

Ni Zelenski ni los dos negociadores estadounidenses anunciaron ningún acuerdo concreto con Rusia tras esta ronda de contactos de Kushner y Witkoff en Moscú y Kiev. EFE

mos/alf