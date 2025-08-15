El magnate de los medios Jimmy Lai encara hoy la recta final de su juicio en Hong Kong

Pekín, 15 ago (EFE).- El magnate de los medios y activista hongkonés Jimmy Lai encara este viernes la recta final de su juicio en Hong Kong, con la presentación de los alegatos finales por parte de la acusación y la defensa, un día después de que la sesión prevista fuera aplazada por fuertes lluvias en la excolonia británica.

Lai, de 77 años, y tres empresas vinculadas a su desaparecido diario Apple Daily están acusados de “confabulación con fuerzas extranjeras” y de “sedición” en virtud de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020 tras las multitudinarias protestas antigubernamentales de 2019, cargos por los que podría ser condenado a cadena perpetua.

El proceso comenzó el 18 de diciembre de 2023 y, según el tribunal, existe base para todas las imputaciones.

El caso, el primero en Hong Kong por un delito de connivencia con fuerzas extranjeras, se centra en artículos publicados por Apple Daily que respaldaban las protestas y criticaban a las autoridades de Pekín.

Lai ha defendido durante el juicio que su medio promovía principios como el estado de derecho y la libertad de expresión, religión y reunión.

En la víspera de la reanudación del proceso, el Gobierno hongkonés condenó lo que calificó de “campañas de difamación” por parte de fuerzas extranjeras y medios “antichinos” en relación con el caso.

Un portavoz advirtió que comentar detalles del proceso para “interferir con el ejercicio independiente del poder judicial” podría constituir un delito, y aseguró que las actuaciones policiales se basan en pruebas y no en la postura política o la ocupación de los implicados.

Según el Ejecutivo hongkonés, Lai ha recibido un trato adecuado en prisión y el juicio se desarrolla bajo el principio del estado de derecho.

El empresario, que se ha declarado no culpable, cumple ya una condena de cinco años y nueve meses por fraude en un caso no relacionado con este proceso.

Se encuentra en prisión desde diciembre de 2020, tras un periodo en libertad bajo fianza posterior a su primera detención en agosto de ese año.

El juicio contra Lai ha suscitado una amplia atención internacional, con llamamientos de gobiernos como los de Estados Unidos y Reino Unido para su liberación.

Los tres magistrados que presiden el proceso dictarán sentencia en una fecha aún no anunciada tras escuchar este viernes los alegatos finales. EFE

