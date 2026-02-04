El mal tiempo obliga a cambiar centros de voto en Portugal para elecciones presidenciales

2 minutos

Lisboa, 4 feb (EFE).- El pronóstico de mal tiempo para el fin de semana y los temporales de los últimos días en Portugal han obligado a cambiar algunos centros de votación para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el domingo 8 de febrero.

Así lo dijo este miércoles a EFE el portavoz de la Comisión Nacional Electoral (CNE), André Wemans, quien explicó que algunos centros, secciones y mesas han sido alterados debido a que los edificios donde se encuentran han resultado dañados por el mal tiempo.

Estos cambios afectan a distintas partes del país, especialmente a Leiria y Coimbra, que fueron las más golpeadas la semana pasada por el paso de la borrasca Kristin que dejó cinco muertos.

Wemans apuntó que ahora la llegada borrasca Leonardo podría empeorar la situación porque están previstas lluvias intensas en los próximos días que pueden generar nuevos problemas.

Los electores pueden confirmar su lugar de voto por internet o enviando un mensaje de texto a la comisión electoral a través de un número habilitado para ello, explicó el portavoz.

En el caso de que hubiera «un impedimento total» para votar en algún municipio, el sufragio podría ser atrasado siete días, celebrándose en el siguiente domingo, aunque, según Wemans, no se necesitará aplicar esa medida en ninguna localidad.

Portugal vota el 8 de febrero en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, de las que debe salir elegido el próximo presidente del país tras diez años de mandato del conservador Marcelo Rebelo de Sousa.

Los dos candidatos que concurren son el exministro socialista António José Seguro, que lidera en la intención de voto en los sondeos, y el líder de ultraderecha André Ventura. EFE

cch/ssa-lss