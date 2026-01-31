El metro de Kiev deja de funcionar debido a los cortes de luz por ataques rusos

Berlín, 31 ene (EFE).- El metro de Kiev y otras infraestructuras en diversos puntos de Ucrania dejaron de funcionar temporalmente este sábado debido a apagones provocados por los ataques rusos contra el sistema energético, que Moscú ha detenido por el momento en medio de la ola de frío como parte de una tregua parcial acordada con mediación de EE. UU.

Según informó en Telegram la administración de la capital ucraniana, un corte de suministro eléctrico obligó a suspender el tráfico en el metro e interrumpió también el funcionamiento de los ascensores.

«El tráfico en el metro fue detenido debido al bajo voltaje en la red. Las estaciones de metro pueden funcionar ahora mismo como refugios», afirmó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

El grupo energético DTEK informó de que se han introducido en la capital y la región circundante cortes de suministro de emergencia -al igual que en la región sureña de Odesa-, que se suman a las interrupciones planificadas que se llevan a cabo regularmente en casi todo el país y por las que los usuarios pasan cada día horas sin luz y calefacción.

El maltrecho estado del sistema energético, tras meses de ataques rusos, también condujo este sábado a que se interrumpiera el funcionamiento del servicio de trolebuses en Sumi (norte), donde los apagones también afectaron al sistema municipal de agua y alcantarillado, produciendo cortes del suministro.

En Vínitsia (oeste), dejó de funcionar por falta de electricidad la principal estación de bombeo, por lo que toda la ciudad se quedó sin agua, según informaron las autoridades municipales en Facebook.

No obstante, desde la noche del jueves al viernes no se han registrado nuevos ataques rusos contra el sistema energético, según confirmó el viernes por la noche el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El líder estadounidense Donald Trump anunció el jueves que había pedido a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que detuviese durante una semana los ataques contra el sistema energético ucraniano por la ola de frío, algo que el Kremlin aceptó, aunque indicó que la tregua parcial concluiría este domingo.

Está previsto que durante la noche as temperaturas bajen en Kiev este sábado hasta los 19 grados bajo cero y el domingo hasta los 24 grados bajo cero, día en que se podrían alcanzar en otros puntos del país mínimas de hasta 28 grados bajo cero.EFE

