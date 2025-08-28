El ministro de Defensa de Rusia inspecciona las tropas en el frente ucraniano

Moscú, 28 ago (EFE).- El ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, inspeccionó este jueves la agrupación militar rusa Tsentr (Centro) que combate en la región ucraniana de Donetsk, anexionada por Rusia en 2022, según informó el mando militar ruso.

«El ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, escuchó los partes de los comandantes y oficiales del estado mayor de la comandancia de la agrupación militar Tsentr sobre la situación actual y las acciones de las tropas para la aniquilación del enemigo en esta zona», indicó en Telegram la dependencia castrense.

Según el Ministerio de Defensa, que publicó un vídeo de la visita, el comandante de la agrupación, coronel general Valeri Solodchuk, informó al responsable ruso sobre el cumplimiento de las misiones de combate en condiciones de uso intenso de drones y sobre el abastecimiento material y técnico de las tropas.

En particular, Beloúsov fue informado sobre el avance de la creación de una base de datos sobre los resultados del uso de drones en el frente y las pruebas de un equipo computarizado que permite el análisis sobre el uso de drones sin necesidad de que medien operadores.

«La implementación de este complejo permite elevar la eficacia del uso de los drones», puntualizó Defensa.

El ministro de Defensa afirmó que el uso de este sistema permite «recopilar información para el uso de la inteligencia artificial».

«Esto nos servirá» en el futuro, explicó Beloúsov, que también tuvo ocasión de conocer diversos centros terrestres de control de drones adaptados para todos los tipos existentes de estos artefactos y que utilizan diversas frecuencias radiales y modernos sistemas de lucha radioelectrónica.

La unidad de ingeniería de la agrupación militar informó al ministro de la creación de un centro de preparación, desarrollo y uso de sistemas de ingeniería no tripulados que se dedica a crear y perfeccionar drones y sistemas robotizados terrestres en base a las experiencia acumulada en el frente de batalla, la preparación de operadores y la creación de sistemas de lanzamiento para diversos tipos de artefactos explosivos.

Según el mayor general ruso Andréi Gandzyuk, jefe de las fuerzas de ingeniería de la agrupación militar Tsentr, este equipo «monitorea todos los recursos existentes en internet sobre el uso de drones. Aprovechamos todo lo que aparece en las redes y lo estudiamos». EFE

