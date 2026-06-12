El ministro de Ecuador pide indagar con «celeridad» sobre la muerte de una activista polaca

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El ministro de Interior de Ecuador, John Reimberg, pidió el jueves a las autoridades investigar con «celeridad, rigurosidad y transparencia» la muerte de una activista polaca que denunciaba casos de tráfico de tierras y afectaciones al medioambiente.

Monika Silva Koniuszek falleció el lunes en el balneario de Montañita, en la provincia costera de Santa Elena (suroeste).

En principio, Reimberg, cuya cartera está a cargo de la Policía, señaló el suicidio como la causa del deceso. Sin embargo, medios locales pusieron en duda esa versión.

«He dispuesto que, en el ámbito de nuestras competencias, como Ministerio del Interior, las indagaciones se desarrollen con la mayor celeridad, rigurosidad y transparencia, para que los hechos sean plenamente esclarecidos», escribió el ministro en su cuenta de X.

La Fiscalía inició una indagación de oficio y solicitó cooperación internacional para incorporar peritos extranjeros y determinar las causas de la muerte de Silva, quien denunciaba casos de tráfico de tierras en los que supuestamente estaban involucrados políticos.

El ente acusador no precisó a qué países pidió ayuda.

«Por la magnitud de sus denuncias, por lo delicado que ella denunciaba, incluso había estado en la embajada americana en el mes de abril presentando una denuncia muy bien documentada, que creo que también afectaba la imagen de ciertos políticos del país», dijo a la AFP Alfonso Ortiz, dirigente de la ONG Mochica Sumpa de Santa Elena.

La activista, madre de dos niñas, había denunciado meses atrás amenazas de muerte en su contra.

Ortiz señaló que Silva había solicitado a autoridades estatales «que le brinden la protección necesaria porque temía por su vida».

Tras el deceso, la delegación de la Unión Europea (UE) en Ecuador pidió una investigación «independiente» y «transparente».

Silva también exigía justicia por la muerte de un periodista comunitario de Santa Elena, a orillas del Pacífico, que indagaba casos de corrupción.

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