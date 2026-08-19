El ministro de Exteriores de Israel recibe a los de Defensa y Seguridad de Honduras

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Jerusalén, 19 ago (EFE).- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, se reunió este miércoles en Jerusalén con los ministros de Defensa y de Seguridad de Honduras, Enrique Rodríguez Burchard y Gerson Velásquez Aguilera respectivamente, durante la visita de ambos al país.

«La presidencia de @TitoAsfuraPHN marca una etapa de fortalecimiento de los lazos, la cooperación y la amistad entre nuestros países», escribió Saar en X.

El texto, que incluye una fotografía del líder de la diplomacia israelí junto a los dos ministros en la sede de Exteriores, sigue: «Agradezco al presidente Asfura su liderazgo, su firme amistad con Israel y su importante decisión de declarar a Hamás y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como organizaciones terroristas».

Saar valoró el encuentro como un «importante paso» para ampliar la cooperación entre ambos países. «Seguiremos fortaleciendo nuestros lazos con los países de América Latina», auguró.

Israel trabaja en mejorar sus relaciones con los países latinoamericanos y, en estos momentos, cuenta con una delegación de rescate en Colombia a raíz del terremoto en este país, mientras que previamente tuvo otra en Venezuela.

A principios de mes, Venezuela anunció haber acordado un mecanismo con Israel para coordinar las relaciones consulares entre ambos países, aunque no las diplomáticas, que llevan rotas desde 2009 por decisión del fallecido presidente Hugo Chávez.

Además, Israel lanzó con Argentina los Acuerdos de Isaac para reforzar su alianza estratégica y el Ejecutivo israelí espera expandirlos a otros países latinoamericanos.

En una visita a Jerusalén en enero, Asfura (de origen palestino y natural de Tegucicalpa) aseguró que Israel es un «verdadero amigo» y esperó que ambos países pudieran mejorar sus relaciones, especialmente en los sectores del agua, la agricultura y la ciberseguridad, así como promover «la inversión directa israelí para promover el empleo en Honduras».EFE

pbj/mgr