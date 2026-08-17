El mundialista Mora anota y da una asistencia en triunfo del Tijuana sobre Cruz Azul

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Tijuana (México), 16 ago (EFE).- El mundialista Gilberto Mora convirtió un gol y dio una asistencia para guiar este domingo a los Xolos de Tijuana a una victoria por 2-1 sobre el campeón Cruz Azul, en el torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

En la continuación de la segunda jornada, el uruguayo Ignacio Rivero y Gilberto Mora le dieron la victoria a los Xolos, en tanto el argentino Nicolás Ibáñez descontó por los Azules.

La primera mitad fue pareja con los dos cuadros con actitud ofensiva. Los locales tomaron ventaja en el minuto 44 con un gol de derecha de Rivero a pase de Mora, pero los celestes empataron en el 45+2 con una diana de Ibáñez, en un servicio de Luka Romero.

En su cancha, el Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu buscó la portería contraria y en el 54 decidió el triunfo. Mora se confirmó como la joya joven del fútbol mexicano, al aparecer por la banda izquierda, sacudirse a un defensa con un recorte y, de derecha, meter el balón en la red.

Tijuana llegó a tres victorias con un empate y 10 puntos, los mismos que el América, líder por tener mejor diferencia de goles a favor y en contra. Cruz Azul va noveno con seis unidades.

Este domingo, las Águilas del América del entrenador uruguayo Guillermo Almada, que jugaron casi todo el segundo tiempo en superioridad numérica, golearon por 3-0 al San Luis con tantos del brasileño Raphael Veiga, el colombiano Óscar Perea y el mexicano Osvaldo Arriaga.

Xolos y Rayados le sacan un punto de ventaja a Monterrey, tercero de la clasificación, y Atlas, cuarto, ganadores de sus partidos de sábado.

El uruguayo Diego Rossi convirtió una vez y dio dos asistencias para encabezar la goleada de los Rayados de Monterrey por 6-1 sobre el Juárez FC.

Anotaron por los Rayados Rossi, los argentinos Luca Orellano, Lucas Ocampos y Jorge Rodríguez, Orbelín Pineda y el belga Hugo Cuypers. Por los visitantes descontó el colombiano Óscar Estupiñán.

Después, el mundialista colombiano Camilo Vargas atajó un penalti y salvó por lo menos tres veces más al Atlas, que venció hoy por 2-1 al Tigres en el torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

Por los tapatíos, que jugaron 20 minutos con un hombre menos y celebraron el aniversario 110 de la fundación del equipo, anotaron el argentino Manuel Capasso y el portugués Luis Esteves. Por Tigres, anotó Juan Brunetta.

Hoy las Chivas de Guadalajara derrotaron por 0-1 al Santos Laguna; ayer el Querétaro igualó sin goles en el estadio de los Pumas UNAM y el pasado viernes, el Toluca empató sin anotaciones en la del Atlante.

La jornada concluirá con los duelos Necaxa-León y Pachuca-Puebla.EFE

gb/jap

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