El nuevo CEO de Apple debuta en la red social X y recibe la bienvenida de Elon Musk

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Nueva York, 1 sep (EFE).- John Ternus ha tomado este martes las riendas de la tecnológica Apple y, en su primer día como consejero de la firma, ha marcado su llegada publicando un escueto «hola» en un nuevo perfil de la red social X.

Su irrupción en la plataforma ha generado una rápida reacción de su propietario, Elon Musk, quien ha citado la publicación comentando «El nuevo CEO de Apple publicando en X».

Musk también ha aprovechado para responder directamente al mensaje original de Ternus con un «¡Felicidades!».

La expectación en la comunidad tecnológica se ha hecho notar de inmediato, siendo la popular creadora de contenido iJustine una de las primeras en contestar al nuevo directivo con un efusivo «HELLO!!!!».

A sus 51 años, Ternus llega al cargo con una amplia experiencia en ingeniería de hardware, área que dirigió en Apple durante los últimos años, y tras participar en el desarrollo de productos clave como el Apple Watch, los AirPods y las gafas Vision Pro.

Hoy Ternus se ha convertido en el segundo consejero delegado de la compañía desde la salida de Steve Jobs en 2011 y poniendo fin a los 15 años de Tim Cook al frente del gigante tecnológico.

Por su parte, el hasta ayer consejero delegado de Apple, Tim Cook, se despidió el lunes de su cargo asegurando que su compromiso con la empresa se mantiene intacto.

«Les mando mucho cariño a la comunidad de Apple en mi último día como CEO. Mi cargo cambia mañana, pero el amor que siento por la comunidad de Apple nunca lo hará», escribió Cook en X.

Bajo el liderazgo de Cook, la empresa pasó de tener una capitalización de mercado de 350.000 millones de dólares a convertirse en un gigante tecnológico de 4 billones de dólares.

Cook, que se convierte ahora en presidente ejecutivo del consejo de administración, agradeció a la comunidad «por ser una fuente constante de inspiración» y seguirá vinculado a la compañía para gestionar las relaciones con responsables políticos globales y lidiar con las tensiones arancelarias que afectan a la cadena de suministro. EFE

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