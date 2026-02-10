El Parlamento Europeo adopta salvaguardias para los agricultores en el acuerdo con Mercosur

afp_tickers

2 minutos

El Parlamento Europeo adoptó definitivamente este martes salvaguardias para proteger a los agricultores frente al posible impacto del acuerdo comercial con los países del Mercosur.

Esta cláusula de salvaguardia fue aprobada en Estrasburgo por 483 votos a favor, 102 en contra y 67 abstenciones.

Para productos como la carne de res, las aves de corral o el azúcar, estas medidas de protección aportan «respuestas a las preocupaciones legítimas de los agricultores» europeos, aseguró el eurodiputado conservador español Gabriel Mato.

La Comisión Europea abrirá una investigación si el precio de un producto del Mercosur es inferior en al menos un 5% al de la misma mercancía en la UE y si el volumen de las importaciones aumenta en más de un 5%. También podrá subir temporalmente los aranceles en el caso de perjuicio grave.

Además se compromete a investigar si un Estado europeo lo solicita y existe un riesgo suficiente para su agricultura.

El Parlamento Europeo ha congelado la ratificación del acuerdo con el Mercosur, combatido por los sindicatos agrícolas, durante al menos año y medio.

Los eurodiputados han llevado el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para verificar la legalidad de este tratado de libre comercio con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Pero la Comisión Europea tiene la posibilidad de aplicar el acuerdo de manera provisional. Por el momento no ha tomado una decisión. Algunos países, como Alemania y España, quieren que lo haga y otros no.

El acuerdo con el Mercosur permitirá a la UE exportar más coches, máquinas, vinos y licores a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al tiempo que facilita la entrada en Europa de carne de res, aves, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos.

Para sus detractores, entre ellos Francia, este tratado perjudicará la agricultura europea con productos importados más baratos y que no necesariamente cumplen con las normas de la UE, debido, según sostienen, a una falta de controles suficientes.

Sus partidarios alegan, por el contrario, que impulsará y ofrecerá nuevas salidas a una economía europea en dificultades por la competencia china y por los aranceles impuestos por Estados Unidos.

adc/jca/LyS/erl/avl