El Parlamento venezolano respalda acuerdo petrolero anunciado por Caracas y Washington

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Caracas, 1 sep (EFE).- El Parlamento de Venezuela respaldó este martes con el voto del chavismo y la disidencia de la oposición el acuerdo petrolero anunciado por Caracas y Washington, que tendrá una vigencia de 25 años y el objetivo de producir 1,5 millones de barriles más al día.

Durante una sesión extraordinaria, transmitida en el canal del Parlamento en YouTube, el diputado Miguel Pérez Abad, quien presentó el proyecto, afirmó que el acuerdo petrolero es el «más importante de los últimos 100 años» por sus implicaciones y alcance.

Además, indicó que generará alrededor de 3,6 millones de empleos «directos, indirectos y adicionales» derivados de la actividad petrolera.

Según leyó Pérez Abad, el pronunciamiento legislativo, oficialmente denominado Respaldo al Convenio Energético Binacional entre Venezuela y Estados Unidos, ratifica la «plena soberanía y la inalienable propiedad del Estado venezolano sobre sus recursos».

Además, procura que las «condiciones fiscales y operativas garanticen una justa distribución del ingreso que contribuya al fortalecimiento de la salud, la educación, los servicios públicos y la industria nacional».

Por su parte, el diputado Luis Emilio Rondón celebró el acuerdo, pero no lo respaldó en nombre de su fracción, el Grupo Parlamentario Libertad, integrado por opositores, entre ellos el excandidato presidencial Henrique Capriles.

«No estamos en contra del acuerdo presentado. Sin embargo, no podemos suscribir un acuerdo que no conocemos», apuntó Rondón.

En respuesta, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada Delcy Rodríguez, indicó que el Legislativo respalda es el anuncio del acuerdo petrolero, dado que aún «no ha sido consignado» por Venezuela y Estados Unidos.

«Llegado el punto en que se firme el acuerdo binacional, gustosamente podemos dar el debate en la Asamblea Nacional para que, gustosamente, podamos compartir los inmensos beneficios y ventajas que significa para todo el pueblo de Venezuela la firma de este acuerdo», añadió Rodríguez.

Estados Unidos y Venezuela anunciaron el pasado viernes un acuerdo histórico por el que Washington controlará más del 20 % de las reservas de crudo venezolano.

El convenio llegó casi ocho meses después del acercamiento entre el Gobierno de Delcy Rodríguez y la Administración de Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

Delcy Rodríguez detalló el sábado que se prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos, con «un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo».

Asimismo, explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, el país puede recibir 209.335 millones de dólares en virtud del convenio.EFE

rbc/lb/cpy

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