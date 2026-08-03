El pasado julio ha sido el más seco en Inglaterra y Gales desde hace 190 años

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Londres, 3 ago (EFE).- El pasado mes de julio ha sido el julio más seco en Inglaterra y Gales desde que existen registros públicos hace ahora 190 años, según los datos divulgados este lunes por la Met Office, el servicio meteorológico nacional.

Inglaterra ha recogido 6,5 milímetros de lluvia y Gales 9,3 milímetros, en ambos casos menos de la mitad registrados en julio del año anterior.

Los efectos de esta sequía se dejan notar hace ya semanas en los parques de Londres, donde el césped luce un aspecto amarillento, ya que son parques que generalmente no cuentan con sistemas de riego debido a que se da por descontada la lluvia.

En ambos territorios ha sido igualmente el julio más soleado (con más horas de sol) que se recuerda; en realidad, todos los meses del año, con excepción de febrero, han superado con creces la media de horas de sol de años anteriores.

Las perspectivas no son halagüeñas en la semana en curso, porque un frente lluvioso que se acerca por el norte de las islas británicas afectará principalmente a Escocia y no se dejará sentir en Inglaterra y Gales, según las previsiones meteorológicas.

De hecho, se espera un aumento sensible de los termómetros hacia el miércoles, con temperaturas que en Londres y alrededores podrán alcanzar los 34 grados. EFE

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