El patriarca ortodoxo ruso aboga por prohibir el aborto sin consentimiento del marido

Moscú, 29 ene (EFE).- El patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kiril, abogó hoy por prohibir por ley el aborto en este país cuando la mujer no obtenga el consentimiento del marido.

«Creo que lo correcto sería que el aborto fuera imposible por decisión sólo de la madre, sin el consentimiento del padre, en el caso, por supuesto, de que el matrimonio haya sido registrado», dijo Kiril al intervenir ante el Senado.

Argumentó que la mujer que toma dicha decisión puede encontrarse «en un estado enajenado», habida cuenta -adujo- que «las mujeres son más vulnerables emocionalmente», especialmente en el comienzo del período de gestación.

«Y por eso es importante tener un marido cerca que pueda decir a tiempo: ´No, escucha, saldremos adelante, ganaremos algún dinero, no hace falta, no lo hagas´. Las palabras del marido deben estar presentes en la discusión sobre si se debe o no cometer ese acto», señaló.

Kiril parafraseó al presidente ruso, Vladímir Putin, al afirmar que «la decisión en relación con los niños debe tomarla toda la familia, no uno de los padres».

Consideró que si las autoridades quieren realmente que el índice de natalidad aumente, no se pueden cerrar los ojos ante lo que impide que el pueblo ruso «vuelva a ser grande», que es la ausencia de «suficientes personas en un territorio tan grande».

Los diputados del partido del Kremlin, que estimaron «en aproximadamente un millón los niños» que no nacen por la interrupción del embarazo, apoyaron la moción de incluir en una ley la necesidad del consentimiento del padre para realizar un aborto.

Hace poco más de un año se informó de que las embarazadas rusas comenzaron a recibir una carta del patriarca en el marco de una campaña nacional contra el aborto para combatir la grave crisis demográfica que vive este país.

Las autoridades rusas buscan revertir la drástica caída de la natalidad, relacionada tanto con la incertidumbre causada por la guerra como por el «agujero demográfico» en el que se encuentra Rusia al alcanzar la edad fértil las mujeres nacidas en la década de los 90 del siglo XX, cuando también se registró una brusca caída de los nacimientos.

El Gobierno ruso promueve todo tipo de proyectos dirigidos a elevar el número de familias numerosas y aprobó una ley que prohíbe la propaganda de la ideología ‘childfree’, que busca reconocer el derecho de las mujeres a no tener hijos, entre otras medidas.

Putin, cuya campaña militar en Ucrania ha sesgado la vida de más de 300.000 hombres, según fuentes independientes, aboga por que cada mujer rusa tenga un mínimo de tres hijos.EFE

