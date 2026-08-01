El peso mexicano se aprecia un 0,98 % en julio y acumula un avance en 2026 del 3,84 %

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Ciudad de México, 31 jul (EFE).- El tipo de cambio cerró julio en los 17,32 pesos por dólar estadounidense, una apreciación mensual del 0,98 % o 12,9 centavos en el séptimo mes, según datos emitidos este viernes por el Banco de México (Banxico).

Con la apreciación de julio y frente al billete estadounidense, la moneda mexicana acumula una apreciación del 3,84 % en 2026, con niveles por debajo de las 18 unidades.

Según los registros del Banco de México, el tipo de cambio alcanzó en julio un máximo de 17,64 pesos por dólar y un mínimo de 17,31.

Durante el mes, el tipo de cambio mostró un comportamiento lateral, cotizando la mayor parte del tiempo entre 17,4 y 17,6 pesos por dólar.

«Fue hasta las últimas dos sesiones del mes que el tipo de cambio perforó el soporte de 17,4 pesos por dólar», indicó este viernes a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Añadió que «debido al comportamiento lateral del tipo de cambio, la volatilidad en julio se ubicó en 6,29 %, bajando desde 7,5 % en junio y siendo la menor volatilidad desde octubre del 2025».

La apreciación del peso en el mes, dijo la experta, se debió a los siguientes tres factores: la Reserva Federal decidió mantener la tasa de interés sin cambios en su anuncio del miércoles, los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos, hasta ahora, no deterioran la posición de México relativa a otros países y la debilidad del yen japonés.

La firma Banco Base indicó que las divisas más apreciadas en el mes fueron: el peso colombiano con 8,07 %, el won surcoreano con 6,87 %, la corona noruega con 4,35 %, el dólar neozelandés con 3,65 %, el yen japonés con 2,99 % y la corona sueca con 1,94 %.

Mientras que las divisas más depreciadas en el mes fueron: el shekel israelí con 2,69 %, la lira turca con 1,88 %, el florín húngaro con 1,57 %, el dólar taiwanés con 1,44 %, el rublo ruso con 1,13 % y el peso chileno con 0,92 %.

En el acumulado del año, las divisas más apreciadas son: el peso colombiano con 16,48 %, el real brasileño con 7,75 %, la corona noruega con 6,09 %, el dólar australiano con 5,2 %, el shekel israelí con 4,03 % y el peso mexicano con 3,84 %. EFE

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