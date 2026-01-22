El PIB de EEUU mantuvo su subida del 1,1 % en el tercer trimestre, según el dato revisado

2 minutos

Washington, 22 ene (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de EE.UU. creció un 1,1 % en el tercer trimestre de 2025 con respecto al segundo, al mismo nivel del dato avanzado publicado en diciembre, mientras que la economía estadounidense se expandió a un ritmo anualizado un 4,4 %, una décima más que el dato anterior.

La revisión publicada este jueves el Buró de Análisis Económico (BEA) continúa situando el crecimiento económico estadounidense interanual entre julio-septiembre del año pasado como el más alto desde el tercer trimestre de 2023.

En el segundo trimestre de 2025, el PIB creció un 3,8 % a ritmo anualizado.

Los cambios reflejados en el nuevo reporte se deben principalmente a modificaciones al alza en las exportaciones, que aumentaron en ocho décimas hasta el 9,6 % y la inversión de capital, revisada desde una contracción del 0,3 % a un 0,0 % en este segundo estimado.

En el tercer trimestre, el consumo de la primera economía mantuvo sin cambios la subida anualizada del 3,5 %, al igual que el gasto público, que subió un 2,2 %, el mismo nivel del primer estimado.

El gasto en defensa se revisó en una décima a la baja, hasta un 5,7 %, aunque se mantiene entre los sectores de mayor crecimiento, en línea con la política del Gobierno del presidente Donald Trump de fortalecer el poderío militar del país.

Según el dato revisado del BEA, entre julio y septiembre las importaciones se revisaron al alza, con una caída del 4,4 %, frente a la contracción del 4,7 % reportada en el informe anterior.

Esto apunta al efecto provocado por los mal llamados «aranceles recíprocos» que el propio Trump anunció en abril como pilar de su guerra comercial.

Debido al reciente cierre del Gobierno federal estadounidense, que provocó un apagón de indicadores económicos y complicó el seguimiento de la mayor economía mundial, este informe actualizado para el tercer trimestre de 2025 reemplaza la publicación de la tercera estimación, que debió emitirse el pasado diciembre, agregó el BEA.

El primer dato del PIB del cuarto trimestre llegará con retraso, ahora programado para el próximo 20 de febrero, según el calendario de la entidad. EFE

ygg/rcf