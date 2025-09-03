El presidente de Aena califica de «chantaje» la estrategia de Ryanair

3 minutos

Londres, 3 sep (EFE).- El presidente y consejero delegado de la gestora aeroportuaria española Aena, Mauricio Lucena, calificó este miércoles de una forma de «chantaje» la estrategia de Ryanair tras la decisión de la aerolínea de bajo coste de reducir un 16 % las plazas que ofrecerá en España para este invierno respecto a las de 2024.

La compañía irlandesa comunicó además el cierre de su base en Santiago de Compostela, así como la suspensión de los vuelos a Vigo y Tenerife norte desde el 1 de enero próximo, lo que supondrá la pérdida de más de un millón de plazas, que sumadas a las 800.000 que Ryanair ha eliminado en verano, elevan el recorte total a dos millones en el conjunto del presente año.

«Yo creo que hoy hemos vivido un episodio más de la proverbial estrategia de Ryanair para chantajear no solo Aena, sino a los contribuyentes españoles», dijo Lucena en unas declaraciones hoy a EFE en Londres.

«El objetivo que tiene Ryanair desde hace muchos años, allí donde opera y cuando ya se ha consolidado, es tratar de que los contribuyentes a través del Gobierno de España en los Gobiernos autonómicos, las diputaciones, los ayuntamientos o una empresa como Aena, cuyo 51 % también es de los contribuyentes españoles, subvencionen la actividad de Ryanair. Hemos visto un nuevo capítulo de esta estrategia de chantaje», afirmó.

Subrayó que lo que hace Aena es colaborar con los Gobiernos autonómicos, los ayuntamientos, las entidades de promoción de la economía y del turismo y las diputaciones.

Pese a todo, el directivo dijo que quiere enviar un mensaje esperanzador porque a día de hoy en España hay «niveles récord de tráfico aéreo en todos los aeropuertos españoles y particularmente ayer se conocieron las cifras de lo que se llama la temporada de invierno y en la temporada de invierno va a haber un 2 % de pasajeros más que en la temporada de invierno de hace un año».

«Esto demuestra -indicó- que la actividad turística en España sigue boyante y demuestra, sobre todo desde la perspectiva de Aena, que los aeropuertos de Aena tienen las tarifas más competitivas de Europa y que además funcionan muy bien, porque por eso son capaces de atraer constantemente niveles récord de tráfico y de turismo», puntualizó.

Según ha dicho en Madrid el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, la aerolínea desviará esos 2 millones de plazas a Italia, Marruecos, Croacia, Albania, Hungría o Suecia, lo que supondrá «una catástrofe turística» para la España regional.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha avanzado que pedirá un encuentro inmediato con Ryanair y ha subrayado que la legislación laboral en España se va a cumplir y que no hay ninguna empresa, por muy grande que sea, que no vaya a respetar los mandatos laborales. EFE

