El presidente de Ecuador oficializa su viaje para la investidura de De la Espriella

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Quito, 4 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, oficializó su viaje previsto para el próximo viernes a Colombia para asistir a la investidura del gobernante electo, Abelardo de la Espriella.

En un decreto ejecutivo con fecha del 3 de agosto, Noboa declaró en comisión de servicios a la comitiva que lo acompañará durante su viaje oficial internacional.

El documento señala que la comitiva oficial estará integrada por los ministerios, secretarías y demás entidades del Estado que, en el ámbito de sus competencias y en atención a los objetivos de la agenda presidencial, contribuyan al desarrollo de las actividades previstas.

La Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete de la Presidencia notificará a las entidades que integren la comitiva oficial y la comitiva de apoyo para el viaje que Noboa ya había confirmado el pasado 27 de julio.

El decreto dispone poner en conocimiento de la Asamblea Nacional (Parlamento) el viaje, como establece la Constitución.

Al acto de posesión, en el que De la Espriella prestará juramento como presidente de la República, que se celebrará el próximo 7 de agosto en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali y no en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, no asistirá ningún miembro del partido del presidente saliente, Gustavo Petro, el Pacto Histórico.

Están confirmadas en cambio la asistencia del rey Felipe VI de España, de los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura.

Igualmente estarán en Cali los vicepresidentes de El Salvador, Félix Ulloa, y de Guatemala, Karin Herrera, así como el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisa, y los cancilleres de Brasil, Mauro Vieira, y de Israel, Gideon Sa’ar, entre otros. EFE

sm/jrh