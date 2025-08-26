The Swiss voice in the world since 1935

El presidente interino del Corinthians gana las elecciones y queda en el cargo hasta 2026

São Paulo, 25 ago (EFE).- El presidente interino del Corinthians, Osmar Stábile, que asumió tras la destitución de su antecesor acusado de corrupción, ganó las elecciones este lunes y se consagró al frente del club hasta finales de 2026, según informó el club.

La elección, que se llevó a cabo de forma indirecta a través del voto de 299 representantes, tuvo lugar este lunes luego de que a inicios de agosto los socios del equipo de São Paulo votaran a favor de destituir del cargo al entonces presidente, Augusto Melo.

Melo se encontraba apartado de la presidencia desde mayo luego de que se conociera que la Policía Civil del estado de São Paulo lo denunció por supuestas irregularidades en un contrato de patrocinio.

Stábile, que asumió tras el ‘impeachment’, ejerció la vicepresidencia durante la gestión de Melo y es además consejero vitalicio del club.

Fue candidato a la presidencia del Corinthians en 2009, aunque acabó siendo derrotado, y en 2018 anunció su campaña pero luego desistió y decidió apoyar a otro aspirante.

Durante la gestión de Melo, el club, uno de los principales del fútbol brasileño, atravesó diversas dificultades financieras.

Cerró el 2024 con un agudo déficit tras tres años de superávit, y su principal barrabrava, los Gaviões da Fiel, organizó una colecta para saldar la deuda de 700 millones de reales (aproximadamente 129 millones de dólares) que el club mantiene por la construcción de su estadio, el Neo Química Arena. EFE

