El primer ministro eslovaco critica ante Zelenski los ataques ucranianos a oleoducto ruso

Praga, 5 sep (EFE).- El primer ministro eslovaco, el populista Robert Fico, mostró este viernes al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, su malestar por los recientes ataques con drones al oleoducto ruso que transporta combustible a países como Eslovaquia y Hungría, a la vez que dio su apoyo a una posible entrada de Ucrania en la UE.

«Los ataques militares contra objetivos legítimos también perjudican a la República Eslovaca. Debemos considerar también los intereses de otros países que forman parte de la red energética internacional», ha dicho Fico en un comunicado tras un encuentro con Zelenski en la ciudad ucraniana de Úzhgorod.

Ucrania defiende los ataques como una forma de reducir los ingresos por la exportación de petróleo que financian la agresión rusa contra el país.

El Gobierno ucraniano insiste en que los países europeos deben desistir de adquirir hidrocarburos y combustible nuclear ruso y la Unión Europea planea vetar esas compras a partir de 2028, ante lo que Eslovaquia ha reclamado excepciones.

«Tomaremos todas las decisiones en el ámbito energético que beneficien la política soberana de Eslovaquia», recalcó hoy el mandatario eslovaco, que el pasado julio bloqueó la aprobación del decimoctavo paquete de sanciones comunitarias a Rusia para forzar una compensación por los previsibles perjuicios económicos.

En una rueda de prensa tras la reunión, Zelenski declaró que Ucrania está dispuesta a suministrar gas y petróleo a Eslovaquia a través de su territorio siempre que no provengan de Rusia.

Ambos líderes han tenido discrepancias manifiestas desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, una agresión de la que Fico ha afirmado que Ucrania «es en parte responsable».

El primer ministro llegó a decir que Occidente ha utilizado a Ucrania para debilitar a Rusia.

Eslovaquia es miembro de la UE y de la OTAN. Al volver al poder Fico hace dos años, cortó la ayuda militar que su país enviaba a Ucrania para apoyarle contra el ataque ruso.

En el comunicado no se menciona el mensaje para Zelenski que Fico supuestamente recibió del presidente ruso, Vladímir Putir, durante la participación de ambos esta semana en Pekín en los actos de conmemoración del fin de la II Guerra Mundial en el Pacífico.

En cualquier caso, Fico ha mantenido un mensaje conciliador tras la reunión en Úzhgorod, casi en la frontera con Eslovaquia.

«Unas buenas relaciones de vecindad amistosas, una paz justa, un alto el fuego lo más rápido posible y una perspectiva europea: estos son los cuatro objetivos que buscamos en nuestras relaciones», declaró Robert Fico, ofreciendo al presidente ucraniano toda su experiencia en el proceso de adhesión a la Unión Europea. EFE

