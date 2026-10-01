El primer ministro galo abre un gabinete de crisis por la creciente protesta estudiantil

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(Actualiza con nuevas medidas y declaraciones desde el Gobierno y los sindicatos de estudiantes)

París, 1 oct (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, convocó este jueves un gabinete de crisis ante la creciente protesta estudiantil en el país, que ha multiplicado el bloqueo de institutos y universidades, con incendios en algunos de ellos y enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Es la respuesta del Ejecutivo a unas protestas que comenzaron hace una semana contra la carencia de docentes y para solicitar mejores condiciones en los centros y que van en aumento, tanto en número como en intensidad.

Lecornu también ha pedido a sus ministros que no hagan desplazamientos en los próximos días para que los prefectos (delegados del Gobierno) estén disponibles para gestionar la situación en cada localidad, según informaron fuentes de su entorno.

Además, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, tendrá esta tarde una reunión por videoconferencia con los 36 fiscales generales del país para abordar los bloqueos y las protestas crecientemente violentas.

El Gobierno considera -según filtraciones publicadas por la prensa procedentes del gabinete de crisis liderado por Lecornu- que el movimiento es en buena medida responsabilidad del bloque izquierdista La Francia Insumisa (LFI, el partido de Jean-Luc Mélenchon) y de grupúsculos afines de la ultraizquierda, algo que refuta el principal sindicato estudiantil, la Union Syndicale Lycéenne (USL).

«Me hace un poco reír», manifestó en declaraciones a la cadena BFMTV el responsable federal de esa agrupación, Philémon Jouglet Marcus, quien aseguró que el Gobierno infantiliza a los estudiantes cuando asegura que no son responsables de sus propias movilizaciones.

Los bloqueos de institutos de los primeros días se han trasladado a algunas universidades de todo el país y en algunos casos han degenerado en escenas de violencia urbana.

La más grave es el incendio provocado en un instituto de Nantes, mientras que a las puertas de otros del país se quemaron contenedores.

El destrozo de mobiliario urbano se ha extendido por diferentes ciudades, así como los enfrentamientos con las fuerzas del orden, que han intervenido para disolver algunas concentraciones.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, consideró este miércoles que esos disturbios responden a actos de «violencia urbana» y prometió una intervención policial en cada caso.

Según sus cuentas, 356 institutos fueron bloqueados el miércoles, frente a los 338 del día anterior, y 625 personas fueron detenidas, mientras que 83 agentes resultaron heridos.

La movilización estudiantil, que pide mejores condiciones educativas, acabar con la supresión de puestos universitarios o el recorte de becas, comenzó la pasada semana en la región de París y se ha ido extendiendo por todo el país.

El Ejecutivo anunció la creación de una plataforma de concertación para debatir sobre esos problemas, pero los sindicatos estudiantiles llamaron a proseguir los bloqueos de centros.

El movimiento ha tomado también una derivada política en plena campaña por las presidenciales de 2027, sobre todo después de que el candidato izquierdista Jean-Luc Mélenchon apoyara a los manifestantes, lo que le valió críticas del Ejecutivo y de otros postulantes, que lo consideraron un llamamiento a la violencia. EFE

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(foto)(vídeo)