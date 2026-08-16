El Santos de Neymar golea al Vasco en veinte minutos y sale de la zona de descenso

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São Paulo, 16 ago (EFE).- El Santos, liderado por Neymar, tuvo veinte minutos finales de inspiración y goleó por 0-3 al Vasco da Gama este domingo en Río de Janeiro, una victoria balsámica que permite al conjunto paulista abandonar la zona de descenso en el Campeonato Brasileño.

Entre el minuto 68 y el 81, Gabriel Barbosa ‘Gabigol’, Willian Arão y Luan Peres marcaron en el estadio de São Januário en una tarde aciaga del portero cruzmaltino Léo Jardim, que terminó el partido abucheado por su propia afición.

Neymar, que parece haber olvidado sus problemas físicos, jugó los 90 minutos y participó en dos de los tres tantos de su equipo en este compromiso de la vigésima tercera jornada de la Liga brasileña.

De las botas del 10 salieron los dos últimos goles albinegros.

Primero, puso un centro mal despejado por Léo Jardim que marcó casi sin querer Ãrao en el minuto 77. Cuatro después, el exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain (PSG) cobró una falta con potencia, Jardim bloqueó de forma defectuosa y Luan Peres cazó el rechace para poner el 0-3 definitivo.

Neymar también protagonizó un momento hasta ahora inédito en Brasil, al ser víctima de una de las nuevas normas del Brasileirão.

El portero santista Gabriel Brazão solicitó atención médica, el árbitro interpretó que era para perder el tiempo y sancionó a Ney, por su condición de capitán, con un minuto fuera del terreno de juego.

Con 25 puntos en 22 partidos disputados, el Santos, dirigido por el técnico Cuca, sale de la zona de descenso a la segunda división, a la espera del resto de resultados de la jornada.

A pesar de atravesar una profunda crisis financiera, el club de Pelé pasa por un buen momento deportivo: se clasificó a cuartos de final de la Copa de Brasil, ganó al Macará ecuatoriano en la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana y hoy abandonó la zona del descenso en la Liga.

El próximo jueves jugará en Ecuador con el objetivo de sellar su billete para la próxima ronda del torneo de plata de la Conmebol. EFE

cms/car