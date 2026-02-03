El secretario general de la OTAN visita Kiev tras el masivo bombardeo ruso

Kiev, 3 feb (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llegó este martes a Kiev para reunirse con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, horas después de que Rusia bombardeara masivamente la infraestructura energética de la capital y de otras partes del país y dejara de nuevo a miles de ciudadanos sin calefacción ni luz en medio de temperaturas invernales extremas.

Zelenski publicó un vídeo de ambos colocando velas y homenajeando a los defensores ucranianos fallecidos cerca del memorial nacional en la Plaza de la Independencia de Kiev.

La visita de Rutte no fue anunciada previamente, como suele ocurrir por motivos de seguridad cuando altos cargos de instituciones internacionales, jefes de Estado o de Gobierno viajan al país invadido por Rusia.

Según el primer vicepresidente del Parlamento ucraniano, Oleksandr Kornienko, en la agenda de Rutte está dirigirse a los diputados en la 15ª sesión de la Rada Suprema de este martes.

La última vez que el titular de la OTAN visitó Ucrania fue en abril de 2025, cuando visitó junto con Zelenski un hospital militar y la catedral de Odesa, que fue dañada por bombardeos rusos. EFE

