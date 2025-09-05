El seleccionador chileno dice que hay mucho trabajo por hacer antes del Mundial 2030

Río de Janeiro, 4 sep (EFE).- El seleccionador chileno, Nicolás Córdova, afirmó este jueves tras la derrota por 3-0 sufrida ante Brasil en el Maracaná que la Roja tiene mucho trabajo por hacer antes del Mundial 2030, hacia donde está dirigida la meta del equipo tras su eliminación del Mundial 2026.

«Hay mucho trabajo por hacer y mucho camino por recorrer en el proceso que iniciamos para renovar a Chile», afirmó el entrenador en la rueda de prensa posterior al partido.

El seleccionador de la sub-20 e interino de la absoluta afirmó que Chile inició hace dos años un proceso de renovación para sustituir a la llamada ‘generación dorada’ y que, precisamente por estar pensando en el Mundial 2030, es que está apostando en sus juveniles.

Tras la derrota de este jueves en el Maracaná de Río de Janeiro, Chile quedo hundido en la última posición en la clasificación de las eliminatorias del Mundial 2026, sin opciones ni de aspirar a la repesca.

«Tenemos mucho trabajo por delante y para este proyecto tenemos que apuntar sí a sí al 2030 y a que todo lo que hagamos, especialmente en juveniles, sea con ese objetivo», aseguró.

Córdova admitió las dificultades de montar un equipo competitivo a partir de las divisiones juveniles pero dijo que algunas selecciones que ya han hecho ese proceso, entre las que mencionó a Japón y Corea del Sur, hoy tienen selecciones adultas competitivas a nivel mundial.

«No podemos esperar a que salgan buenos jugadores de forma espontánea. Tenemos que construirlos y conseguir jugadores que a los 18 años sean competitivos y estén con físico de adultos», dijo.

En ese sentido se dijo satisfecho por los jugadores juveniles que debutaron este jueves en la selección chilena.

«Debutaron muy bien dos jugadores de 18 y 20 años y estuvieron en la cancha muchos que están en las selecciones juveniles. En ningún momento los muchachos dejaron de correr», afirmó.

Sobre la amplia victoria brasileña, afirmó que Chile era consciente de que enfrentaba a una potencia mundial que es muy superior a nivel individual, técnico, de velocidad y de físico.

«Hay que admitir que están por encima de nosotros y que tenemos que trabajar mucho para lograr nuevamente igualarlos, como lo hicimos hace algunos años», concluyó. EFE

