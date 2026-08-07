El Sevilla descarta fichar al centrocampista ecuatoriano Patrik Mercado

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Sevilla, 7 ago (EFE).- El Sevilla ha descartado el fichaje del centrocampista ecuatoriano Patrik Mercado, con quien había acordado los términos de un contrato para cinco temporadas y con cuyo club, el Independiente del Valle de su país, acordó el pasado 26 de febrero un traspaso a cambio de seis millones de euros.

Mercado, sin embargo, sufrió una grave lesión de rodilla a mediados de marzo, pocas semanas después del anuncio del preacuerdo y la operación quedó en suspenso hasta que se hicieran unos exámenes médicos, que se realizaron el pasado que no han sido concluyentes.

Fuentes cercanas al Sevilla han informado a EFE de que el club andaluz ha descartado el fichaje del mediocentro, de 23 años e internacional absoluto en tres ocasiones, por no encontrarse totalmente restablecido de la rotura de ligamento cruzado anterior y afectación del menisco de la rodilla derecha.

El director deportivo sevillista, José Ignacio Navarro, aseguró el pasado 15 de julio en rueda de prensa que «en ningún momento se puso un plazo» para acometer el fichaje de Mercado, con quien «se llegó un acuerdo para la posible contratación pero todavía no ha cumplido los condicionantes» para enrolarse en el equipo andaluz. EFE

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