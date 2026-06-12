El sismo en Filipinas deja 46 muertos, los rescatistas desafían la lluvia y las réplicas

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Los equipos de rescate filipinos despejan este viernes las carreteras, desafiando la lluvia y las réplicas, para localizar a las personas desaparecidas tras el potente terremoto de principios de semana, que dejó 46 muertos según un balance de las autoridades revisado a la baja.

El sismo de magnitud 7,8, que se produjo el lunes frente a las costas de la isla de Mindanao, en el sur del archipiélago, provocó el derrumbe de edificios y desencadenó deslizamientos de tierra en gran parte de la zona.

Un recuento oficial publicado el viernes por la mañana situaba el número de víctimas mortales del terremoto en 55, pero una actualización de la tarde, que citaba «la validación y verificación de los informes», redujo esa cifra a 46.

La misma actualización elevó el número de desaparecidos hasta los 38, frente a los 31 comunicados anteriormente.

René Punzalan, responsable de socorro en casos de desastre en la provincia de Sarangani, gravemente afectada, declaró a la AFP que se habían despejado muchas carreteras bloqueadas, pero que aún se utilizaban helicópteros para llevar alimentos y agua a los habitantes aislados que seguían sin electricidad.

«Las réplicas siguen retrasándonos y además llovió esta noche, por lo que debemos interrumpir las operaciones por un tiempo», aseguró en referencia a las intervenciones de las excavadoras que retiran grandes rocas.

Aunque continúan las búsquedas de desaparecidos, hay pocas esperanzas de encontrar sobrevivientes, advirtió, o de lo contrario sería un «milagro».

El miércoles, el presidente Ferdinand Marco, visitó las zonas afectadas de General Santos, la ciudad más grande de la región afectada, incluidos una escuela dañada y un centro de distribución de ayuda.

Afirmó que el gobierno destinará 100 millones de pesos filipinos (unos 1,6 millones de dólares) a la reconstrucción de la sede del gobierno municipal.

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