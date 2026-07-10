El sistema eléctrico nacional de Cuba registra su segunda caída total en esta semana

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La Habana, 10 jul (EFE).- El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba registró este viernes una nueva desconexión total a las 16:30 hora local (20:30 GMT), la segunda en esta semana y por cuarta vez en lo que va de 2026.

«Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico. Se activan los protocolos para comenzar recuperación», informó el Ministerio cubano de Energía y Minas (Minem) en las redes sociales.

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU., que ha llevado los cortes eléctricos a máximos. En marzo pasado, la isla sufrió dos apagones nacionales por una desconexión total del SEN en menos de una semana.

De acuerdo con las experiencias previas, el restablecimiento del SEN es un procedimiento lento y laborioso que puede demorar días, pues supone empezar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo (solar, hidroeléctrica, motores de generación) para ir dando servicio a pequeñas áreas que luego se van interconectando.

El objetivo con ese proceso es llevar cuanto antes la suficiente energía a las centrales termoeléctricas del país, el pilar de la generación eléctrica en Cuba, para que estas puedan de nuevo arrancar y producir energía en grandes cantidades para intentar satisfacer la demanda.

Hasta ahora no se ha informado la causa de esta nueva desconexión total, la novena reportada en casi veinticuatro meses.

El pasado lunes se registró otro colapso total del Sistema y tras ese proceso se recuperó paulatinamente hasta que el miércoles, unas 36 horas después del apagón nacional, la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE), dependiente del Minem, comunicó que todas las provincias estaban conectadas al SEN.

En las últimas semanas se ha reportados récords de cortes eléctricos, cuando en los mayores apagones de varias jornadas se desconectaba a la vez entre un 70 % y un 72 % del país en el momento de mayor demanda energética.

Los cortes de la electricidad en zonas de La Habana han alcanzado hasta más de 35 horas consecutivas y en provincias de la isla se han llegado a tres días seguidos sin servicio.

Para esta jornada se había pronosticado que hasta un 61% del país quedaría sin corriente al ocurrir el mayor corte del suministro en el horario «pico», el de mayor demanda, según los datos de la UNE, elaborados por EFE.

Además, once de las dieciséis unidades de generación termoeléctrica se encuentran sin aportar energía al SEN por averías o trabajos de mantenimiento.

La situación del SEN es «crítica» y «extremadamente tensa», según ha reconocido el Gobierno cubano, marcada tanto por el bloqueo petrolero estadounidense como por un sistema energético profundamente obsoleto.

Según diversas estimaciones, la isla caribeña precisa algo más de 100.000 barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que la isla obtiene unos 40.000 con su producción nacional. El resto debería obtenerlos en el exterior.

El más reciente petrolero en llegar a Cuba con crudo del exterior fue el ruso Anatoli Kolodkin, un barco sancionado por Estados Unidos que entró en la bahía de Matanzas el 31 de marzo con unos 730.000 barriles de petróleo, y que apenas alcanzó para cubrir la demanda energética de la isla por tan solo dos semanas el pasado abril.

La crisis energética en Cuba ha paralizado casi totalmente la economía estatal que se estima se va a contraer al menos un 6,5 % este año (tras una caída acumulada de más del 15 % en los cinco años previos). EFE

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