El TEDH archiva 879 demandas menores contra Rusia para concentrarse en las relevantes

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París, 3 sep (EFE).- El Tribunal de Estrasburgo ha decidido archivar 879 demandas individuales contra Rusia, que considera menores y, en nombre de una utilización eficiente de los recursos, va a concentrarse en las que considera relevantes, en particular en relación con las acciones militares de Moscú en Ucrania y Georgia.

En un comunicado publicado este jueves, el tribunal explica que la decisión se ha tomado por unanimidad y que responde al «carácter excepcional y sin precedentes» de la situación derivada de la expulsión de Rusia del Consejo de Europa en marzo de 2022 como consecuencia de su invasión de Ucrania.

Además, insiste en que esas 879 denuncias «no suscitan cuestiones de una importancia particular» ni plantean «una evolución o una clarificación de la jurisprudencia».

«Un examen individual de cada una de esas demandas -señala- supondría recursos suplementarios importantes que podrían faltar para tratar las dirigidas contra otros Estados y que necesitan una decisión».

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) puntualiza que el archivo de todos esos casos «no debe interpretarse como que se exonera de forma retroactiva a Rusia de sus obligaciones internacionales» para el periodo en que todavía estaba bajo su jurisdicción.

Tras la expulsión, el TEDH ha seguido siendo formalmente competente para recibir y juzgar demandas presentadas contra Rusia referidas a violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos cometidas hasta el 16 de septiembre de 2022.

El problema es que Rusia no ha colaborado de ninguna manera con el tribunal, ni ha hecho casos sus decisiones y sentencias, con lo que no han podido ejecutarse y no han tenido consecuencias internas.

En la actualidad, había dos grandes categorías de casos pendientes contra Rusia, la primera con los relativos a las operaciones militares que ha llevado a cabo contra Ucrania y Georgia y que incluye tres demandas interestatales y unas 5.700 individuales.

La segunda son denuncias individuales que representaban unas 15.800 en septiembre de 2022, la mayor parte de las cuales han sido tramitadas desde entonces.

Entre ellas las había sobre el tratamiento de personalidades políticas de la oposición y militantes democráticos, sobre la legislación represiva, las restricciones a la libertad de expresión, las condiciones de detención, la inmigración, la libertad de circulación y de reunión o la protección de datos de carácter personal. De este grupo forman parte las 878 que se han archivado ahora. EFE

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