El transbordador espacial Endeavour vuelve a apuntar al cielo, el primero en un museo

Compartir

4 minutos

Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE.UU.), 24 jun (EFE).- El transbordador espacial Endeavour recupera su posición de lanzamiento en el Centro de Ciencias de California (California Science Center), en Los Ángeles, convirtiéndose en el único en el mundo exhibido en la configuración completa con la que viajó al espacio 25 veces.

Jeffrey N. Rudolph, presidente del Centro de Ciencias de California, reveló este miércoles ante medios de comunicación que la Galería Samuel Oschin del Transbordador Espacial abrirá sus puertas al público el 13 de noviembre de 2026, un proyecto que tardó más de tres décadas en hacerse realidad.

«Con el transbordador espacial en esta posición, tendrán la oportunidad de ver lo que muchos de nosotros, quienes formamos parte del programa espacial, tuvimos el privilegio de ver antes de nuestros lanzamientos», explicó a EFE el astronauta de la NASA retirado John «Danny» Olivas, quien voló en misiones del programa, aunque no a bordo del Endeavour.

El Endeavour llegó al museo en octubre de 2012 y fue expuesto en posición horizontal por poco más de 11 años, hasta que el 26 de enero de 2024 fue trasladado al Samuel Oschin Air and Space Center, un edificio construido especialmente para albergarlo en su configuración completa de lanzamiento.

La nave parte del primer sistema de transporte espacial reutilizable de la historia desarrollado por la NASA entre 1981 y 2011, que incluyó cinco orbitadores, tres de los cuales sobrevivieron al programa y hoy se exhiben en museos de Estados Unidos.

«Aquí puedes ver cómo lucía antes del despegue; en el Atlantis, en Florida, puedes ver cómo lucía en órbita; y en el Discovery, en Washington D.C., puedes ver cómo lucía al aterrizar», cuenta el astronauta.

Pero la singularidad del Endeavour no se limita a su posición vertical: con una altura equivalente a 20 pisos, es el único transbordador espacial en el mundo exhibido con su configuración completa de lanzamiento, que incluye los dos cohetes de propulsión sólida y el ET-94, un tanque externo de combustible auténtico de 47 metros, pieza que no era reutilizable y se destruía al entrar a la atmósfera tras cada misión.

Olivas, de ascendencia mexicana, llegó al espacio a bordo del Atlantis, donde realizó cinco caminatas espaciales.

«En mi primera caminata estaba en la esclusa de aire, del lado de la estación espacial. Recuerdo que cuando se abrió la escotilla, el interior de la esclusa, que era completamente blanco, se volvió instantáneamente azul bebé. Era la luz reflejándose en el océano desde abajo, y era simplemente hermoso», relata.

«Me acuerdo que salí por la escotilla y miré hacia abajo a la Tierra, que pasaba a cinco millas por segundo, muy, muy rápido. Y pensé: qué hermoso. Nunca pensé que estaría ahí, y ahí estaba», rememora.

Para Olivas, el mayor legado del programa del transbordador no está en la tecnología sino en la apertura a la exploración espacial a personas de todo tipo.

«El programa del transbordador permitió que personas de todos los orígenes se convirtieran en astronautas. Ingenieros como yo, que no soy militar (…) hemos tenido geólogos, maestros, mujeres, afroamericanos, mexicanoamericanos, asiáticoamericanos. Todas estas personas han podido hacer realidad la exploración espacial y contribuir a ella porque realmente representa el crisol que es América», comentó.

Ejemplos como el de Olivas, y ahora esta exhibición, buscan inspirar a niños y jóvenes a interesarse en las ciencias y las misiones espaciales, en un museo que además es gratuito y abierto a todo público.

«Queremos inspirar a la juventud a pensar que no importa de dónde vengas, tú puedes lograr lo que te propones, ya sea ser un ingeniero, ser un astronauta o ser como nosotros, que ayudamos a inspirar a las personas que quieren ser científicos de nuestro futuro», dijo a EFE Georgina Díaz, portavoz en español del Centro de Ciencias de California. EFE

mrl/lfp/nvm

(foto)(video)