El Tribunal Supremo indio ordena retirar las denuncias contra manifestantes del CJP

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Nueva Delhi, 1 sep (EFE).- El Tribunal Supremo indio ordenó este martes retirar las denuncias policiales contra manifestantes del movimiento juvenil indio ‘Cockroach Janta Party’ (CJP), mejor conocido como las ‘Cucarachas’, el cual lideró una serie de protestas a finales de julio que culminó en la renuncia del ministro de Eduación, Dharmendra Pradhan.

Según reportó el medio especializado LiveLaw, el tribunal tomó la decisión teniendo en consideración el futuro de los estudiantes que acudieron a las manifestaciones de buena fe.

El Tribunal Supremo detalló que sí podrían continuar su curso las denuncias policiales contra más de 2.800 manifestantes que tenían graves antecedentes criminales.

Fue el mismo Gobierno quien había solicitado la medida como parte de los acuerdos alcanzados con los manifestantes para poner fin a las multitudinarias protestas en Nueva Delhi y varias ciudades del país.

«¡Gran victoria para los estudiantes! La Corte Suprema ha desestimado las injustas causas judiciales contra los estudiantes. Nuestras demandas han sido escuchadas y ningún estudiante volverá a enfrentarse a tales medidas», celebró el CJP en X.

Tras conocerse la decisión, las ‘Cucarachas’ cancelaron la protesta anunciada para el 5 de septiembre, luego de que el movimiento acusara la semana pasada al Gobierno de incumplir los pactos alcanzados.

Las protestas en julio surgieron a raíz de una serie de filtraciones en exámenes oficiales que afectaron a millones de aspirantes, en especial la prueba de acceso a la carrera de medicina, el NEET-UG.

Miles de jóvenes protestaron en el centro político de la capital, donde se registraron choques con la Policía y las autoridades impusieron fuertes restricciones de seguridad en torno al Parlamento y otras zonas sensibles.

El CJP también señaló que el Ejecutivo tenía un plazo de 90 días para compensar a las familias de estudiantes que se quitaron la vida presuntamente a raíz de las filtraciones de los exámenes.

El movimiento nació en mayo como una sátira política en redes sociales, después de que el presidente del Tribunal Supremo de la India, Surya Kant, comparara a los jóvenes indios desempleados con «cucarachas» y «parásitos».

En pocas semanas, el movimiento reunió millones de seguidores y convirtió las denuncias por filtraciones, irregularidades y condiciones de los exámenes públicos en una protesta nacional que culminó con la dimisión del entonces ministro de Educación. EFE

eel/ajs