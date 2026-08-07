Embajador de EEUU exige detalles de lazos entre empresa argentina y Huawei en Vaca Muerta

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Buenos Aires, 7 ago (EFE).- El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, exigió explicaciones a la empresa argentina de electricidad e internet CALF respecto de las «compras tecnológicas planificadas» a partir de su vínculo con la china Huawei para expandir una red de fibra óptica en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

«Nuestra Embajada agradecería la oportunidad de mantener una reunión antes de la próxima semana -ya sea presencial, virtual o telefónica- con uno o más miembros de CALF para entender las compras tecnológicas planificadas por la cooperativa», expresó Lamelas en una carta que envió el jueves a la empresa.

El embajador estadounidense advirtió a la compañía con base en la ciudad de Neuquén que «las empresas sujetas a las leyes de inteligencia y seguridad chinas están obligadas a entregar los datos que recopilan -en cualquier parte del mundo- al Partido Comunista Chino» y que, dada la «importancia de Vaca Muerta», la protección de esa información es una «prioridad compartida».

CALF denunció esta semana que uno de sus gerentes recibió un mensaje de texto de un funcionario de la embajada estadounidense, en el que le advertía que los visados de los directivos podrían ser revocados si el acuerdo comercial con Huawei no era cancelado, comunicación que Lamelas respaldó y confirmó en su carta.

De acuerdo al diplomático nombrado por el Gobierno de Donald Trump, el vínculo de CALF con Huawei es «una cuestión que afecta la seguridad y la posición competitiva a largo plazo de la provincia (de Neuquén), no solo de Estados Unidos».

Además, Lamelas prometió ofrecer a la compañía neuquina «proveedores alternativos confiables que eviten estos riesgos.

CALF publicó un comunicado en su sitio web en el que expresó que coincide con Lamelas en que «se trata de una prioridad operar la red eléctrica de la capital provincial y su red de fibra óptica, y la seguridad de esa infraestructura forma parte de su responsabilidad cotidiana».

El vicepresidente segundo de CALF, Carlos Quintriqueo, explicó a EFE el jueves que su empresa ha comprado en el pasado servidores y equipamiento asociado a fibra óptica a Huawei, al igual que a compañías de otros países, incluido Estados Unidos.

La cooperativa planea ahora incorporar unidades de fibra óptica, enrutadores, terminales y convertidores de Huawei para extender la provisión de internet en el interior de la provincia patagónica Neuquén, donde tiene más de 100.000 clientes.

Esa extensión del servicio abarcaría hogares y empresas de producción petrolera en Vaca Muerta, Rincón de los Sauces, Cutral Có y Plaza Huincul, en el sur de Argentina.

En un comunicado también publicado el jueves, la embajada de China en Buenos Aires advirtió que Estados Unidos «ha impedido de forma descarada que una empresa argentina tenga cooperación normal con la empresa (tecnológica) china Huawei».

Esa práctica «refleja la arrogancia y los prejuicios de Estados Unidos, una grave falta de respeto hacia la soberanía de otros países y un grave menoscabo de los principios del libre mercado», argumentó el Gobierno de Pekín a través de su representación diplomática.

Los roces diplomáticos entre China y Estados Unidos sobre inversiones en Argentina no son nuevos. Uno de los episodios más recientes tuvo lugar en mayo pasado, cuando una empresa belga que competía por la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay recibió una llamada de la Embajada estadounidense para pedir explicaciones sobre sus supuestos vínculos con China. EFE

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