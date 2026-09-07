Empieza el juicio por la muerte violenta del exrugbier argentino Aramburu en Francia

afp_tickers

Compartir

4 minutos

La justicia francesa empezó a juzgar este lunes a dos militantes ultraderechistas por la muerte del exrugbier internacional argentino Federico Martín Aramburu, tras una disputa en la terraza de un bar de París hace más de cuatro años.

El principal acusado, Loïk Le Priol, un exmilitar de 32 años, y su amigo Romain Bouvier, un exestudiante de Derecho de 35 años, entraron en el banquillo de los acusados, evitando cruzar sus miradas con las de los allegados de Aramburu, entre ellos su emocionada viuda, constató un periodista de AFP en la sala.

Ambos se enfrentan a la pena máxima de cadena perpetua por asesinato e intento de asesinato, respectivamente, aunque siempre han negado su intención de matarlo. El veredicto se espera para el 25 de septiembre.

La muerte del exrugbier de 42 años, afincado en el suroeste de Francia, conmocionó al mundo del rugby y a Francia, por su violencia.

Argentina tiene también los ojos puestos en este juicio. El sábado, los Pumas, con los que Aramburu disputó 22 partidos internacionales, lucieron una camiseta con el pedido de «Justicia por Fede», durante el calentamiento previo al partido contra Australia en Mendoza.

Al abrir fuego en la madrugada del 19 de marzo de 2022, Le Priol y Bouvier escribieron el sangriento epílogo de una disputa nacida menos de media hora antes en la terraza de un bar del Barrio Latino, en pleno centro de París.

Los dos amigos compartían una inclinación por la violencia, la ideología ultraderechista radical, el alcohol y las armas.

Pero aquella mañana, según sus relatos, dispararon contra un hombre desarmado porque se asustaron de su potencia física y la de su amigo Shaun Hegarty, también exrugbier.

El exjugador de clubes franceses (Biarritz, Dax, Perpiñán) se encontraba en París para asistir a un partido del torneo de las Seis Naciones, entre Francia-Inglaterra, acompañado de Hegarty, su socio en una empresa de turismo.

Al término de una noche de fiesta, cuando los dos hombres se sientan alrededor de las 5H20 para comer algo en la terraza de un bar, Bouvier, Le Priol y su pareja ya están instalados.

El ambiente se tensa cuando Hegarty hace un comentario sobre la manera en que Le Priol reprende a un cliente, y luego se envenena cuando este exmilitar le da, en actitud provocadora, unos golpecitos en la cabeza al exjugador de rugby.

– «Lo voy a matar» –

Cuando Aramburu se marcha del lugar a las 06H00, agarra al exmilitar por la capucha y lo tira violentamente al suelo. Una pelea posterior deja a Le Priol con algunos dientes rotos, que grita fuera de sí: «Lo voy a matar», según testigos.

Antes de alejarse a pie en la dirección tomada por ambos exdeportistas, ordena a su compañera que vaya a buscar su Jeep.

El auto arranca, se detiene a la altura de los rugbiers en el bulevar. También armado, Bouvier dispara varias veces y huye corriendo.

Aramburu está herido, pero se levanta cuando Le Priol llega corriendo unos segundos más tarde. El exmilitar efectúa seis disparos.

Esta vez, el argentino, alcanzado en la espalda, se desploma. «Voy a morir», le dice a Hegarty antes de exhalar, dejando viuda a María y huérfanos a tres niños: Trinidad, Justina y Santiago.

Teóricamente, Le Priol no debería haber estado en compañía de Bouvier aquella mañana, ya que tenían prohibido entrar en contacto en el marco de un caso por una agresión en octubre de 2015 por el que fueron condenados a prisión.

Como entonces, uno de los temas centrales del juicio será si el tribunal reconoce una alteración de la responsabilidad de Le Priol debido a un trastorno de estrés postraumático tras sus años en el ejército, cuestión que divide a los expertos.

Le Priol y Bouvier fueron detenidos días después: el primero en Hungría, cuando se dirigía a Ucrania, y el segundo en Francia.

La exnovia de Le Priol, de 29 años, comparecerá por complicidad en tentativa de asesinato, y un simpatizante de extrema derecha, de 37 años, por ayudar a Bouvier en su breve huida.

ng/tjc/erl