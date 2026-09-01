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Encuentran con vida a uno de los tres portugueses desaparecidos tras la riada en Nepal

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 1 sept (EFE).- Uno de los tres portugueses desaparecidos tras la riada que afectó hace una semana al norte de Nepal y suroeste del Tíbet ha sido rescatado con vida, informó este martes una fuente del Ministerio de Exteriores luso, que mantiene en dos el número de nacionales en paradero desconocido en esa zona.

«De acuerdo con las autoridades de Nepal, un ciudadano nacional ha sido rescatado», explicó la misma fuente, que indicó que las dos personas que todavía figuran como desaparecidas son dos mujeres.

El balance conjunto de las autoridades de Nepal y China tras la riada del pasado miércoles en su zona fronteriza supera ya el millar de fallecidos.

Asimismo, aún se busca a más de 4.000 personas que no han podido ser localizadas, según el último recuento de las autoridades nepalíes.EFE

cch/jgb

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