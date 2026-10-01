Ente electoral garantiza «plena libertad» a observadores de municipales en Paraguay

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(Corrige el cargo de Jaime Bestard en el párrafo 5. Bien: integrante del TSJE)

Asunción, 1 oct (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de Paraguay garantizó este jueves a los observadores «plena libertad» de desplazamiento y acceso a los centros durante los comicios municipales del domingo, cuando se elegirán 263 intendentes (alcaldes) y 5.664 integrantes de las juntas locales.

«Garantizamos a los señores observadores plena libertad de desplazamiento en todo el territorio y acceso a los locales de votación, a las mesas receptoras de votos y a los centros de transmisión y consolidación de resultados», dijo el presidente del TSJE, Jorge Bogarín, durante la apertura oficial de la misión de acompañamiento y observación electoral internacional.

Bogarín, citado en un comunicado difundido por el ente electoral, invitó a los observadores a trabajar «con total independencia».

«Lo que vean, díganlo. Cada recomendación de su informe final será para nosotros una tarea a asumir», agregó el funcionario.

Por su parte, el integrante del TSJE Jaime Bestard consideró que la presencia de los observadores «es fundamental y trae tranquilidad» al proceso, y destacó la importancia de su «opinión altamente calificada y técnica».

Del acto participaron integrantes de las misiones de observación de la Asociación Mundial de Organismos Electorales (AWEB); de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA), según la nota oficial.

También, la Organización de los Estados Americanos (OEA) enviará una misión de observación electoral a Paraguay liderada por el exvicecanciller uruguayo Nicolás Albertoni.

Los delegados de la OEA se reunieron esta jornada con los representantes del TSJE, entre ellos Bogarín, como presidente del organismo, y el vicepresidente, César Emilio Rossel.

La comitiva de la OEA estuvo integrada por la subjefa de la Misión OEA, Karen Garzón; el especialista del Departamento de Cooperación y Observación (DECO), Gerardo Sánchez, y la coordinadora de especialistas, Ana Neyra.

Un total de 5.043.154 electores están habilitados para votar en las municipales, que se celebrarán antes de las presidenciales pautadas para 2028 y se perfilan como un termómetro de la gestión del presidente Santiago Peña, del Partido Colorado, una formación que ha gobernado en dictadura y democracia casi ininterrumpidamente en los últimos 79 años en el país suramericano. EFE

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(foto)