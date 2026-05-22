Erdogan cierra una universidad liberal de Estambul

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El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ordenó este viernes el cierre de una importante universidad privada de Estambul, en pleno año universitario, según un decreto publicado en el boletín oficial.

El decreto retira la licencia de explotación de la Universidad Bilgi de Estambul, alegando una disposición legislativa que prevé la posibilidad de cerrar un establecimiento privado si «el nivel esperado de educación y formación (…) es insuficiente».

La Universidad Bilgi, inaugurada en 1996 y con fama de liberal, tiene más de 20.000 estudiantes turcos e internacionales y profesores-investigadores en algunos ramos.

El año pasado, la Justicia nombró a un administrador para este centro tras una redada contra el holding turco que la controlaba, acusado de blanqueo de dinero y fraude fiscal.

La Universidad Bilgi participa en el programa de intercambio Erasmus y acoge cada año a muchos estudiantes europeos y de otros continentes.

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