Eslovenia pide a China que use su influencia sobre Rusia para frenar ataques a Ucrania

2 minutos

Belgrado, 13 sep (EFE).- La ministra de Asuntos Exteriores de Eslovenia, la socialdemócrata Tanja Fajon, instó este sábado al Gobierno chino a que utilice su influencia sobre Rusia para que se detengan los ataques a Ucrania y se logre una paz justa y duradera.

La ministra y exeurodiputada hizo estas declaraciones en el marco de un encuentro con su homólogo chino, Wang Yi, que se encuentra hoy de visita en Eslovenia, informan los medios locales.

En un comunicado de prensa tras la reunión, ambos ministros destacaron la importancia del multilateralismo en las relaciones internacionales y el respeto a los principios de la Carta de la ONU.

«Nos enfrentamos a violaciones sin precedentes del derecho internacional, especialmente del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Los acontecimientos en Gaza nos lo recuerdan cada día», dijo Fajon.

La ministra eslovena añadió que hay que trabajar juntos para garantizar que el multilateralismo siga siendo la base del orden internacional y que el derecho internacional no quede «sólo en papel».

«Eslovenia ha demostrado su postura, basada en principios, en el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que también reconoce China», declaró Fajon.

Wang dijo, por su parte, que China es un miembro responsable de la comunidad internacional que desea promover el diálogo y las negociaciones de paz.

También afirmó que su país no busca establecer una alternativa a las estructuras existentes en el mundo, sino que quiere colaborar con todos los países responsables para un futuro mejor del planeta.

La jefa de la diplomacia eslovena destacó especialmente la cooperación económica entre Eslovenia y China, que se ha fortalecido en los últimos años, así como la colaboración en numerosos otros ámbitos, desde inversiones hasta cultura, ciencia y educación.

Wang será recibido hoy también por la presidenta de Eslovenia, Natasa Pirc Musar, y por el primer ministro, Robert Golob. EFE

