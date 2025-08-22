Estados Unidos desbanca a Colombia del segundo puesto del medallero general

Luque (Paraguay), 21 ago (EFE).- Los oros de Jake Abelson en el overall del esquí acuático, de Ezra O’Neal en el wakeboard, y de Addaye van Grinsven en el salto femenino catapultaron este jueves a Estados Unidos al segundo puesto del medallero general de los Juegos Panamericanos Junior que ocupaba la delegación de Colombia.

Brasil domina la clasificación con 150 preseas (63 de oro, 39 de plata y 48 de bronce). Hoy dejó atrás el miércoles de sequía con una producción en la que sumaron oros con el de Pedro de Jesús en el caballo con arzones de la gimnasia artística y el de Andrey Frisanco en los 84 kilogramos masculino.

Estados Unidos llegó al segundo puesto al acumular al término de la antepenúltima jornada 117 preseas (42 de oro, 35 de plata y 40 de bronce). Colombia, ahora en el tercer escalón, tiene 99 metales (38 de oro, 25 de plata, 36 de bronce).

El día también fue dorado para el Team USA en la gimnasia artística, donde Charleigh Bullock se impuso en las barras asimétricas, y en los 76 kilogramos de la lucha libre, prueba en la que Tristan Kelly venció en la pelea final por 5-0 a la puertorriqueña Paola Rodríguez.

México atesora 109 medallas (24 de oro, 43 de plata, 42 de bronce) también cosechó éxitos como el de Dafne Juárez en los 5.000 metros femenino del atletismo, o el de Diego Monsalve en el wakeboard masculino.

El equipo mixto de Perú ganó este jueves la competencia de equipos mixtos del golf, llevado a cabo en el Asunción Golf Club de la capital paraguaya.

Los peruanos completaron el recorrido del campo con 143 puntos (1 bajo el par), mientras que el equipo de Argentina lo hizo con 146 y 2 por encima del para quedarse con la plata.

Chile, con un + 3, subió al podio con el bronce.

El venezolano Ángel Rodríguez ganó la medalla de oro en la categoría de 88 kilogramos del levantamiento de pesas.

Rodríguez logró levantar 161 kilogramos en el arranque y 192 en el envión para un total de 353, en tanto que la plata fue para el colombiano Hainner Córdoba, quien alzó 155 en el arranque y 188 en el envión para 343.

El tercer lugar fue para el estadounidense Ryan McDonald, que alzó 146 en arranque y 182 en el envión para totalizar 328.

El cubano Diosber Hernández se colgó el oro en el salto de altura.

Hernández saltó para el metal dorado 2 metros y 7 centímetros, relegando la plata al argentino Santiago Barberia, que logró impulsarse con la misma distancia.

Igual resultado obtuvo el medallista de bronce, el mexicano Jesús Vázquez.

El criterio de definición de los jueces le dio el oro a Hernández por un menor número de intentos nulos. EFE

