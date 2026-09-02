Estonia elige presidenta a una abogada defensora de los derechos humanos

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Riga, 2 sep (EFE).- Ülle Madise, abogada y canciller de Justicia de Estonia, cargo en el que ha velado por la constitucionalidad de las leyes en el país báltico, fue elegida este miércoles presidenta por el Riigikogu, el Parlamento estonio, convirtiéndose en la segunda mujer que ocupa la jefatura del Estado en este país.

La votación, realizada mediante papeleta secreta, arrojó un resultado de 71 votos a favor, en una cámara compuesta por 101 miembros. EFE

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