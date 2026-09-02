Estonia elige presidenta a una abogada defensora de los derechos humanos

Compartir

2 minutos

Riga, 2 sep (EFE).- Ülle Madise, abogada y canciller de Justicia de Estonia, cargo en el que ha velado por la constitucionalidad de las leyes en el país báltico, fue elegida este miércoles presidenta por el Riigikogu, el Parlamento estonio, convirtiéndose en la segunda mujer que ocupa la jefatura del Estado en este país.

La votación, realizada mediante papeleta secreta, arrojó un resultado de 71 votos a favor, en una cámara compuesta por 101 miembros.

Al dirigirse al Riigikogu antes de la votación, Madise destacó los valores de la solidaridad y la confianza, y afirmó que incluso una nación pequeña puede aspirar a la grandeza.

«Todos deben tener la oportunidad de sentir que son valiosos y que su trabajo, su vida y su creación también lo son», dijo.

Haciéndose eco de su cargo como canciller de Justicia estonia, responsabilidad que ha desempeñado desde 20215, Madise invitó a «hacer todo lo posible para que no haya tantos como los que hay ahora entre quienes han sido tratados injustamente y tienen motivos para sentirse mal, ya sea en casa, en la escuela o en el trabajo, cuando han sido acosados o humillados, cuando se les priva de algo o cuando se quedan rezagados».

«No sigamos el principio de que, cuando veas algo mal, vayas a quejarte, sino que sigamos el principio de la sabiduría popular: ‘si ves algo mal, ve y arréglalo'», abundó la abogada de 51 años.

Estonia, afirmó Madise, «como país pequeño y nación sabia, puede ser quien ejerza influencia, quien sea innovador y quien, además, colabore en el ámbito internacional y, al hacerlo, beneficie a todos». EFE

jkz/smm/rml/jgb

(foto)