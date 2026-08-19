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Eurowings vuela de nuevo a Dubai a partir de finales de octubre

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Fráncfort (Alemania), 19 ago (EFE).- La aerolínea de vuelos de bajo coste Eurowings volará de nuevo a Dubai a partir de finales de octubre tras haber interrumpido los vuelos a finales de febrero después de que EEUU e Israel atacaran a Irán, que a su vez ha atacado en algunos momentos objetivos en este Emirato árabe.

Eurowings, filial de Lufthansa, informó este miércoles de que retomará los vuelos directos a Dubai desde Berlín, Stuttgart y Colonia/Bonn a partir de la próxima temporada de invierno.

A partir del 1 de diciembre de 2026 Eurowings ofrece en los vuelos a Dubai una tarifa preferente con nuevos asientos con más espacio.

Esta tarifa con nuevos asientos con más espacio también está disponible en los vuelos de Eurowings a Mallorca, Málaga y Londres. EFE

aia/alf

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