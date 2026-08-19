Evo Morales acusa al exasesor de Milei detenido en Bolivia de ser un «agente del imperio»

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Buenos Aires, 19 ago (EFE).- El expresidente de Bolivia Evo Morales acusó este miércoles al argentino Fernando Cerimedo, exasesor del partido del presidente Javier Milei y a quien medios locales señalan como consultor del actual mandatario boliviano, Rodrigo Paz, de ser «un agente del imperio», en alusión a su presunta vinculación con el Gobierno de Estados Unidos.

«Sus andanzas (de Cerimedo) son de un agente del imperio. Su forma de hacer política. Generar bronca. Enemistar. Polarizar», afirmó Morales en una entrevista con el medio argentino Radio 750 al referirse a Cerimedo, detenido en Bolivia en el marco de una investigación por un ataque armado contra su expareja, la activista y analista política Nadia Beller.

El argentino, fundador del medio La Derecha Diario, fue detenido este martes en la madrugada en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en la región oriental de Santa Cruz, a donde llegó procedente de La Paz, horas después del ataque sufrido por la abogada, activista y analista Nadia Beller.

La Fiscalía boliviana emitió una orden de captura contra el argentino por el delito de «tentativa de feminicidio».

Morales agregó que, según afirmó Beller, Cerimedo «era agente de la CIA (Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas en inglés)» del Gobierno de EE.UU., una afirmación que no ha sido acreditada públicamente.

El caso puso el foco en el vínculo entre Cerimedo y el presidente boliviano. Morales aseguró que el empresario fue «asesor personal privado del presidente Rodrigo Paz», una relación que el Gobierno boliviano niega en esos términos.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó el martes que Cerimedo no fue asesor, sino «un colaborador cercano» de Paz durante la campaña para las elecciones generales de 2025 y que posteriormente «siguió colaborando» en algunos «temas concretos de comunicación», sin formar parte de la estructura del Estado.

Cerimedo fue parte de la estrategia de comunicación de Javier Milei durante la campaña presidencial argentina de 2023. También fue vinculado a la investigación en Brasil sobre el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario. EFE

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