Exportaciones uruguayas caen en agosto un 16 % interanual

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Montevideo, 1 sep (EFE).- Las exportaciones desde Uruguay cayeron un 16 % en agosto con respecto al mismo mes de 2025 y totalizaron 1.121 millones de dólares, con la carne bovina, la celulosa y la soja como productos más vendidos.

Así lo indicó el informe de Comercio Exterior publicado este martes por la agencia de promoción de inversiones, exportaciones e imagen país Uruguay XXI, que añade que las ventas al exterior -incluyendo las zonas francas- en lo que va del año fueron por 8.939 millones de dólares.

China se ubicó como el primer destino de exportación con ventas a ese país por 245 millones de dólares, lo que representó un 22 % del total de lo exportado por la nación suramericana en el mes.

Sin embargo, el documento detalla que «gran parte de la caída» registrada en el mes se explica por una incidencia negativa de 15 % y una disminución de 46 % de los montos exportados. El mayor descenso se dio en la soja, cuyas ventas al gigante asiático bajaron un 73 %.

«La carne bovina y los subproductos cárnicos disminuyeron 13 % y 26 % respectivamente, aunque la carne bovina colocó 65 millones de dólares y los subproductos 13 millones de dólares», señaló Uruguay XXI.

Brasil fue el segundo destino de exportación, con ventas por 182 millones de dólares, que representaron un 16 % de lo vendido. Este destino tuvo «un desempeño favorable», con un crecimiento del 30 %.

La Unión Europea fue el tercer destino en agosto, con colocaciones por 165 millones de dolares, equivalentes al 15 % del total de lo exportado por Uruguay. En ese caso hubo un decrecimiento interanual de un 11 %.

Más abajo, Estados Unidos ocupó el cuarto lugar con adquisiciones por 125 millones de dólares y Turquía el quinto al comprar por 53 millones de dólares.

En materia de productos, el principal exportado fue la carne bovina, con ventas por 214 millones de dólares. El 30 % de esta fue a China, el 26 % a la Unión Europea, el 24 % a Estados Unidos y el 6 % a Israel.

El segundo lugar lo ocupó la celulosa, con exportaciones por 205 millones de dólares, al tiempo que el tercero la soja, con ventas por 86 millones de dólares. EFE

scr/gpv